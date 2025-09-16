Forlì, il doppio ex Parigi ti avvisa: "Venerdì un derby non scontato"

Quando giunse a Forlì, nel luglio 2016, era uno dei tanti ‘figli di Zingonia’ (la fucina di talenti dell’Atalanta), un giovane attaccante di belle speranze disilluse al secondo impatto coi pro. Oggi, raggiunta la maturità calcistica, Giacomo Parigi, 29enne aretino, è assurto al rango di bomber di razza della serie C e ha detto addio, per cause di forza maggiore, al Rimini con cui l’anno scorso ha totalizzato 44 presenze post-season inclusa, condite da 14 gol e 8 assist, nonché vinto la Coppa. Ora è a Latina.

Parigi, venerdì al ‘Romeo Neri’ torna il derby Rimini-Forlì.

"Mi aspetto una bella partita perché entrambe le squadre hanno bisogno di punti. E poi i derby sono sempre molto sentiti... Mi auguro che i giocatori del Rimini continuino a produrre le ultime prestazioni; se lo meritano, vista la delicatezza della situazione con cui convivono".

E che ha spinto lei ad andarsene.

"Io e tanti altri abbiamo chiesto la cessione non perché volessimo andarcene, ma per ciò di cui siete a conoscenza. Su 25 in rosa posso garantire che almeno 20 volevano restare a Rimini. Io ero uno di quelli. Detto questo, rivolgo un augurio di cuore ai ragazzi rimasti, perché possano uscire da questo limbo".

Adesso comunque l’organico dei rivieraschi è raffazzonato. Questo può avvantaggiare il Forlì, no?

"Conosco la professionalità dei giocatori rimasti e non ho dubbi che si faranno trovar pronti. Prevedo un confronto equilibrato".

A Forlì lei giunse giovanissimo e non lasciò il segno (22 scampoli di partita). Cosa non funzionò in quell’annata, finita con la retrocessione in D?

"Ero piccolo, al secondo anno tra i grandi dopo la Primavera con l’Atalanta. Giocai poco. Ricordo una buona squadra, purtroppo però la stagione non andò come avrebbe dovuto: retrocedemmo ai playout col Fano. Però di Forlì ho solo bei ricordi".

A Rimini, invece, ha trovato la consacrazione, tant’è che oggi è uno dei centravanti più quotati della serie C.

"Quella alle spalle è stata la mia annata migliore, culminata oltretutto con la vittoria in Coppa Italia. Non smetterò mai di ringraziare Rimini per ciò che mi ha dato dentro e fuori dal campo".

Che ne pensa di Petrelli, bomber del Forlì?

"Non lo conosco personalmente, però l’ho sempre apprezzato. Sta facendo bene, gli auguro di continuare".

È l’Arezzo la più autorevole candidata alla promozione in serie B?

"Sì, per qualità e profondità della rosa. Hanno ingaggiato tanti giocatori di esperienza abituati a vincere campionati, quindi credo sia la squadra più attrezzata. Però il calcio è strano...".

Lei poi è aretino.

"E anche tifoso amaranto. Quando ero bambino andavo in Curva, ero affascinato dal tandem Abbruscato-Floro Flores".

A Latina intanto sta andando forte: 2 gol in 2 partite.

"Ho iniziato col piede giusto, sì, ma dobbiamo ancora esprimere le nostre reali potenzialità".