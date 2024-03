Forlì, il sogno serie C nelle mani. Due turni per provare l’allungo

Potersi giocare la promozione in C con le proprie mani. Anzi coi piedi. Domenica pomeriggio il Forlì ha coronato il lungo inseguimento alla capolista Ravenna. Una maratona iniziata all’alba del campionato 25 turni fa. Una rincorsa partita col pesante handicap delle due sconfitte patite all’avvio. A nove turni, e 27 punti qualità, dallo striscione del traguardo la squadra di Mauro Antonioli guida da domenica la graduatoria con 48 punti a braccetto coi cugini-rivali ravennati. Una coppia (che scoppia ?) seguita da Carpi (47), Lentigione e Victor San Marino (44) e Corticella (42).

Nelle prossime due partite i galletti affronteranno due ostacoli, sulla carta, non impossibili partendo dal match di domenica in casa del Sant’Angelo; in contemporanea, Ravenna e Carpi affronteranno due dei club più in palla del momento: i giallorossi ospiteranno l’Aglianese, che domenica ha bloccato sul nulla di fatto il Lentigione; gli emiliani saranno sull’ostico terreno di gioco del Sangiuliano City, recentemente corsaro a Forlì.

E la settimana dopo il Forlì ospiterà il Fanfulla con l’orecchio teso al gracchiare dell’altoparlante per conoscere il verdetto dello scontro diretto tra Carpi e Ravenna. Per il Forlì le due prossime gare dovranno servire da trampolino per quelle seguenti, che nell’arco di un mese e mezzo vedranno i galletti affrontare le altre cinque contendenti a caccia della vittoria finale. Merlonghi & Co. dovranno rimboccarsi le maniche in vista del ‘filotto’ che deciderà se, il prossimo anno, i tifosi del Morgagni potranno vedere in diretta le trasferte dei biancorossi su Sky o se cercarle ancora su Internet o, i meno giovani, sul Televideo.

Il menzionato big match della 27ª giornata tra Carpi e Ravenna, in programma tra due settimane, apre la serie finale di scontri diretti tra le protagoniste dell’accesa ‘fuga’ per la vittoria, che non mancherà di accendere le attese dei tifosi. Quella sfida sarà l’unico faccia a faccia che non vedrà tra le protagoniste il Forlì. Partendo da domenica 24 marzo con la trasferta sul campo del Corticella, infatti, l’undici allenato da mister Antonioli sarà chiamato ad incrociare i tacchetti con le altre ‘grandi’ del girone D. Il tour de force proseguirà nel turno infrasettimanale di giovedì 28 marzo col match interno col Lentigione alla 29ª giornata.

Il cammino dei galletti, dopo la sosta pasquale, ripartirà, poi, domenica 7 aprile col ‘derbyssimo Vecchia Romagna’ in scena allo stadio Benelli con l’attuale co-capolista Ravenna. Nel 31° turno, domenica 14 aprile, sarà la volta del Victor San Marino a calpestare l’erba dello stadio forlivese, mentre la quinta tappa delle sfide al calor bianco vedrà i biancorossi impegnati allo stadio Cabassi, col Carpi adesso risalito prepotentemente vicinissimo alla vetta. Per i tifosi brizzolati quello stadio risveglia il ricordo delle ormai antiche contese che, nel 1976-77, portarono il Forlì guidato da ‘Vulcano’ Bianchi in serie C al termine di un lungo duello col club modenese. Hai visto mai?