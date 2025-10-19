Forlì in alta quota sempre più carico. Macrì: "Che gioia far bene tra i pro"

Terzo risultato utile consecutivo per il Forlì: dopo la vittoria col Guidonia e il pareggio contro la Ternana, ecco il blitz 0-2 a Sassari contro la Torres, con una rete per tempo: prima Franzolini alla mezz’ora e poi Macrì nel finale con una splendida punizione. "È stata una vittoria molto difficoltosa – scandisce mister Miramari –. Nel primo tempo abbiamo fatto gol in un momento in cui stavamo anche soffrendo e non riuscivamo a uscire bene a causa della loro pressione".

Per la prima volta dall’inizio del campionato, i galletti hanno siglato un gol nella prima frazione, chiudendo inoltre avanti all’intervallo. "Le poche volte che siamo riusciti a uscire in maniera pulita abbiamo avuto occasioni, ma devo dire che non avevo l’impressione che potessimo andare in vantaggio in quel frangente della partita. La Torres – aggiunge – sta attraversando un momento di difficoltà, ma la sua prestazione è stata molto positiva" e quindi vincere in casa dei sardi "è tanta roba".

Nella ripresa la gara non ha fatto registrare occasioni nitide. Al minuto 81’ la prodezza balistica di Davide Macrì ha chiuso i conti: si tratta del secondo gol per il numero 10, dopo la rete contro la Vis Pesaro. "Essere così presente tra i titolari e fare bene mi dà una grande carica di autostima e mi aiuta a vedermi bene in questa categoria, anche per gli anni prossimi. Però è importante – sottolinea Macrì – pensare domenica per domenica, perché è vero che oggi ho fatto gol e sono visto come un bel giocatore, ma alla prossima posso anche fare una partita sottotono e tornare ad essere il giocatore normale della serie D".

Il 29enne fantasista biancorosso aveva iniziato l’annata da mezzala nel 4-3-3 di Miramari, non riuscendo a timbrare mai il cartellino. Nelle ultime cinque invece partite ha ripreso la sua posizione naturale, da esterno destro nel tridente: da lì ha siglato le sue due reti stagionali. "Sicuramente l’impatto della serie C a livello fisico è stato complicato, vista la differenza rispetto alla serie D, però penso di trovarmi abbastanza bene a livello tecnico – spiega Macrì, che poi specifica –. Tra le due posizioni preferisco l’esterno perché ho più possibilità di fare gol, sono più vicino alla porta o posso fare un assist in più. Per la categoria il ruolo della mezzala richiede caratteristiche importanti a livello fisico e maggiori compiti difensivi, per cui non è il mio forte".

Con la vittoria di Sassari, il Forlì si è posto davanti al gruppo che insegue le prime tre della classifica, in attesa delle gare odierne. Nel prossimo turno, la compagine di Miramari affronterà al ‘Morgagni’ il Pineto, sabato alle 20.30. "Guardiamo partita per partita, non tanto la classifica, però sicuramente c’è la grande soddisfazione – conclude Macrì – di essere qua a fare bene tra i pro. Siamo molto contenti e soddisfatti del percorso che stiamo facendo. C’è stata qualche partita, come a Pontedera, in cui avremmo dovuto far meglio, però abbiamo capito bene come funziona la categoria".