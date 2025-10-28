Forlì, in coppa chance per i giovani. Miramari: "Orgogliosi di loro"

Dopo il pareggio contro il Pineto, il Forlì torna subito in campo per i sedicesimi di finale della Coppa Italia serie C. Al ‘Morgagni’ (ore 18) arriva l’Arzignano Valchiampo, compagine veneta che milita del girone A. Si tratta della seconda sfida di coppa per i galletti, dopo il passaggio del turno nei trentaduesimi ad agosto contro la Virtus Verona.

L’Arzignano arriva in Romagna in un momento difficile, 17° posto in classifica e piena zona retrocessione, solo due vittorie e quattro pareggi nelle prime undici gare. Il tecnico forlivese Miramari però non si sbilancia, affermando di aspettarsi una "gara combattuta". Poi continua: "L’Arzignano è una squadra che lotta per la salvezza in un campionato difficile, ci sono dei momenti in cui due o tre punti ti modificano lo scenario in classifica, ad oggi è un po’ presto per i giudizi. È una buona squadra, anche loro come noi devono gestire tre partite settimanali, in cui questi casi bisogna cercare di fare della rotazione per preservare meglio le energie".

Tre giorni dopo il Pineto, quindi, i galletti sono di nuovo in campo, poi domenica prossima trasferta a Livorno: un piccolo tour de force. Miramari dovrà inevitabilmente tirare le fila e gestire la rosa, per cui è lecito aspettarsi un ampio turnover. "Sicuramente daremo spazio anche ai giocatori che hanno avuto meno minutaggio, per loro sarà anche un’opportunità per dimostrare che meriterebbero più spazio durante l’arco del campionato. Cercheremo di schierare una formazione competitiva che però permetta anche di avere una rotazione del minutaggio della rosa". Per esempio, tra le idee del mister ci sarebbe quella di avvicendare il portiere titolare Martelli con il secondo Simone Calvani.

Ma non sarà solamente una questione di riposi e gestione delle fatiche, dopo una gara intensa come quella contro il Pineto c’è anche qualche acciacco di troppo. Assente sicuro sarà Cavallini, che "non si sta allenando e svolge lavoro differenziato". Così come in dubbio sono anche Elia e Franzolini, il secondo per "una forte botta che non è ancora stata smaltita a dovere".

Le nuove leve e i frutti del vivaio hanno però dimostrato di essere ampiamente all’altezza dei titolarissimi: per esempio potrebbero partire titolari Spinelli, Ripani e Coveri. Il Forlì ‘dei giovani’ è una caratteristica di cui Miramari va fiero. Proprio sabato, il pareggio era stato firmato dall’esordiente classe 2005 Giovannini. "Siamo soddisfatti della nostra rosa, è una delle più giovani del campionato e stiamo lavorando bene, un esempio di questo è aver fatto esordire giocatori che sono a Forlì fin dalle giovanili. Ad oggi i giocatori che si allenano in pianta stabile con noi e che non sono entrati sono veramente pochi, quindi più o meno stanno giocando tutti".

Il probabile 11 (4-3-3): Calvani; Mandrelli, Pellizzari, L. Saporetti, Spinelli; Valentini, Ripani, Scorza; Coveri, Manuzzi, Saporetti.