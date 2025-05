Forlì in vantaggio nella poule scudetto dopo la vittoria del Livorno sulla Sambenedettese

Tra i due litiganti il Forlì gode. Ieri pomeriggio, davanti a un pubblico che come sempre gremiva lo stadio ‘delle Palme’ di San Benedetto del Tronto il Livorno si è imposto sulla Samb col risultato di 2-3 nella seconda partita del girone B della poule scudetto tra le nove ‘regine’ della serie D. Per il Forlì un risultato gradito, dato che consente ai galletti di mister Alessandro Miramari di poter contare su due risultati su tre nella terza e conclusiva gara del gironcino, in programma domenica, alle 16, all’Armando Picchi della città labronica. Prima della prossima gara la classifica, infatti, vede al comando a quota 3 il Forlì, con +2 nella differenza reti, assieme al Livorno (+1), davanti alla Sambenedettese che ha chiuso l’ultima fatica stagionale con 0 punti.

La Sambenedettese, di mister Palladini è andata vantaggio con un gol di Eusepi al 15’ per, poi, passare a condurre per 2-0 con la marcatura di Guadalupi al 29’. Veemente, però, la reazione del Livorno, che è riuscito a chiudere la prima frazione di gioco sul risultato di 2-2, rimonta firmata dai gol di Malva, al 44’ e dell’italo-marocchino Hamlili al 47’. Nella ripresa, complice anche l’espulsione, per un doppio cartellino giallo, subita dall’attaccante della Sambenedettese Kerjota al 73’, il Livorno ha fatto sua l’intera posta con la rete del definitivo 2-3 segnata al 78’ da un imprendibile Hamlili, migliore in campo per distacco.

Nelle altre due partite della poule scudetto l’Ospitaletto, nel raggruppamento A, ha vinto nella trasferta sul campo delle Dolomiti Bellunesi un match altrettanto ricco di marcature chiusosi anch’esso sul 2-3. Nella gara d’esordio di questo girone era stato il Bra a vincere, ancora col risultato di 2-3, sul terreno di gioco dell’Ospitaletto. Prima della gara conclusiva di domenica, che vedrà il Bra ospitare le Dolomiti Bellunesi, la classifica vede appaiate al comando a quota 3 Bra (+1) e Ospitaletto (0) con le Dolomiti Bellunesi al palo (-1).

Analoga la situazione, prima degli ultimi 90’ nel terzo triangolare. Dopo la vittoria 1-3 del Siracusa in casa del Casarano, ieri la stessa squadra leccese ha vinto 3-4 nella tana del Guidonia Montecelio. Prima dell’ultimo turno in programma domenica la classifica del gruppo C vede al comando il Siracusa a quota 3 punti (+2) assieme al Casarano (-1), davanti al Guidonia Montecelio fermo a zero punti (-1).

Il regolamento della poule scudetto prevede che le tre prime classificate di ogni girone e la miglior seconda stacchino il biglietto per accedere alle gare di semifinale previste per domeniche 25 maggio e la domenica seguente, 1 giugno. La finale, in campo neutro, domenica 8 giugno.