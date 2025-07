Forlì, ingaggiato Manuzzi: "Voglio segnare pure in C"

"Il gol più bello con la maglia del Ravenna? Quello contro il Forlì nel derby vinto all’andata. In notturna, sotto la curva ‘Mero’... Davvero molto emozionante". Così parlò Francesco Manuzzi, che adesso, curiosamente, i gol dovrà segnarli proprio per la squadra alla quale, il 9 novembre dell’anno di grazia 2024, diede quel dispiacere.

Scaduto il contratto annuale che lo legava ai giallorossi – in religiosa attesa di ripescaggio in serie C –, tra le cui fila ha timbrato 13 volte in campionato più 2 in Coppa Italia, compreso il rigore nella finale vinta a Teramo contro il Guidonia, il 30enne bomber cesenate ha ceduto al corteggiamento ‘spietato’ del ds Cristiano Protti, suo grande estimatore già dai tempi della Sammaurese, e si è accordato con il Forlì.

Scuola Ravenna, Manuzzi è centravanti scafato e ben strutturato, che sa attaccare la profondità e ‘vede’ la porta. Vanta numeri eccellenti in serie D, in cui ha altresì militato con Alfonsine, Savignanese e Alcione Milano, totalizzando complessivamente in categoria 260 presenze impreziosite da 105 gol e 19 assist. E adesso si accinge a oltrepassare le Colonne d’Ercole del dilettantismo.

"Una pedina pronta a mettersi in mostra anche al piano di sopra, con la voglia di ritagliarsi spazio e soddisfazioni personali", recita la nota divulgata dal club di viale Roma. "Sono molto contento di aver scelto Forlì e ringrazio il direttore Protti, col quale ho già lavorato in passato, e mister Miramari che mi hanno voluto fortemente", ha dichiarato a caldo Manuzzi. "Già l’anno scorso potevo arrivare, ma poi ho fatto altre scelte...".

La trattativa per portarlo all’ombra di San Mercuriale "andava avanti da tempo, ma ho impiegato poco per decidere, sebbene avessi sul piatto diverse offerte importanti in D", ha rivelato Manuzzi. Che si è detto "animato dallo stesso entusiasmo del Forlì, in qualità di neopromossa, di cimentarsi con la serie C. Questa è stata la molla che mi ha convinto a sposare la causa biancorossa".

Sulle incognite derivanti dall’affrontare un campionato irto di insidie e nuovo – il Galletto ha infatti ritrovato il ‘cortile’ di competenza dopo 8 lunghi anni di oblio in quarta serie –, Manuzzi, che nelle intenzioni di Miramari sarà l’alter ego di Petrelli (o chi per lui), professa umiltà e mette le mani avanti: "Spero di segnare il più possibile, ma sono pur sempre un esordiente". E promette il "massimo impegno ai fini del raggiungimento dell’obiettivo". Che ovviamente sarà il mantenimento della categoria.

