Forlì involuto e spuntato, brutto tonfo. Ko anche in casa del ‘piccolo’ Rimini

RIMINI 1FORLì 0

RIMINI (3-5-2): Vitali; Lepri, Bellodi, Ferrarini (18’ st Fabbri); Boli, Asmussen (42’ st Moray), De Vitis (23’ st Mini), Piccoli, Longobardi; D’Agostini (42’ st Frati), Capac (18’ st Rubino). A disp.: Pirini, Romualdi. All.: D’Alesio.

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti (39’ st Franzolini), L. Saporetti, Elia, Cavallini (39’ st Ercolani); Macrì, Menarini, De Risio (1’ st Scorza); Coveri (24’ st S. Saporetti), Petrelli (1’ st Manuzzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Velaj, Mandrelli, Graziani, Pellizzari, Valentini, Ripani, Giovannini. All.: Miramari.

Arbitro: Tropiano di Bari.

Rete: 27’ pt Longobardi.

Note. Ammoniti D’Agostini; Farinelli, Elia, Menarini. Recupero: 0’, 8’. Spettatori 300 circa.

Nel derby in riva all’Adriatico il Forlì disputa la peggior partita della stagione lasciando i tre punti ai padroni di casa che, pur in difficoltà con volontà riescono ad imporsi per la prima volta. Il Rimini, con solo sette elementi a disposizione in panchina, ha disputato un match gettando il cuore oltre l’ostacolo. In uno stadio Neri semideserto a seguito delle vicende societarie degli adriatici e anche delle norme per l’acquisto dei biglietti, il primo tempo è nettamente di marca riminese coi padroni di casa che hanno chiuso col minimo vantaggio grazie alle parate di Martelli, migliore dei suoi. Nella ripresa, col calo fisico dei padroni di casa e tanti baby in campo il Forlì è andato vicino al pareggio evitato da Vitali: l’altro numero uno in campo.

La prima squadra a mettere il naso nell’aria avversaria è il Rimini che al 6’ impegna severamente Martelli prima con De Vitis poi da Capac da pochi passi. Al 18’ bravo ancora Martelli che vola sulla conclusione di D’Agostini. Subito dopo Forlì in avanti Petrelli non controlla una palla nei pressi della porta riminese. Al 22’ Farinelli, dal limite calcia un pallone di poco alto sulla traversa. Al 27’ Petrelli perde un pallone elementare e Longobardi è bravo a girarsi sulla riga dell’area grande e spedire in rete imparabilmente l’1-0. Al 33’ ancora bravo Martelli che salva alla disperata su D’Agostini. Il primo tempo si chiude col tentativo di De Risio alzato sopra la sbarra da Vitali.

La ripresa inizia con l’occasione creata dall’imprendibile Capac (59’) che serve D’Agostini che spreca sul fondo sottomisura. Al 62’ Farinelli spedisce alto sulla traversa. Al 68’ Farinelli di testa costringe Vitali a salvare con un’incornata ravvicinata. A questo punto il Forlì chiude il Rimini ed è Vitali protagonista su Cavallini e Manuzzi dopo un’ora di gioco. All’85’ Franzolini anziché calciare cincischia e perde il tempo della battuta. E’ l’ultima occasione per evitare la sconfitta di un Forlì che dopo un primo tempo inconcludente non trova lo spazio per la battuta vincente.

Franco Pardolesi