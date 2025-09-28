Forlì, ko doloroso: arriva al 94’. A Pontedera una raffica di errori

PONTEDERA 2 FORLÌ 1

PONTEDERA (4-2-3-1): Biagini; Paolieri, Vona, Pretato, Perretta; Ladinetti, Manfredonia; Vitali, Scaccabarozzi (38’ st Faggi), Ianesi (12’ st Polizzi); Battimelli (12’ st Andolfi). A disp.: Vannucci, Strada, Milazzo, Gueye, Petrelli, Bassanini, Tempre, Covello, Borghetto. All.: Menichini.

FORLÌ (4-3-3): Martelli; Manetti (31’ st S. Saporetti), Pellizzari, Elia, Ercolani; Scorza (12’ st Franzolini), Menarini, De Risio (19’ st Ripani); Macrì, Manuzzi (12’ st Petrelli), Farinelli (1’ st Coveri). A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani. All.: Miramari.

Arbitro: Vallati di Crema.

Reti: 16’ st Vona, 42’ st Franzolini, 49’ st Vitali.

Note - Ammoniti Ianesi, Andolfi, Vitali; Ercolani. Spettatori 500 circa. Angoli 4-5. Recupero: 2’, 7’.

Il Forlì lascia in pieno recupero l’intera posta sul campo del Pontedera, al termine di un match che nella sua parte iniziale pareva alla sua portata. Resta così l’amaro in bocca per una partita peraltro raddrizzata all’87’ e poi di nuovo gettata via.

Dopo la buona partenza dei galletti, il palo di Battimelli risveglia i padroni di casa che, approfittando di alcune sbavature della difesa biancorossa, fa poi suo l’incontro giocando di rimessa con uno Scaccabarozzi spina nel fianco della squadra di Miramari. Dopo il pareggio nel finale di Franzolini la rete di Vitali decide una partita nella quale la squadra biancorossa ha dimostrato però una fragilità preoccupante al cospetto di un avversario di certo non irresistibile.

Il primo ad essere pericoloso è il Forlì: al 7’ con Manetti, sulla destra, spara in diagonale deviato dal portiere Biagini sul palo esterno. Al 12’ biancorossi ancora in avanti: scambio Macrì-Farinelli con Manuzzi che da centro area spara alto. Sulla prima ripartenza padroni di casa pericolosissimi (22’) con Battimelli che, servito da Ianesi, centra il palo a Martelli battuto. Poco dopo Scaccabarozzi, il più pericoloso dei toscani, viene chiuso col fiatone da Elia. Alla mezz’ora Farinelli spara sul fondo il pallone servitogli da Menarini e poi (38’) Scorza, di testa, chiama Biagini al salvataggio con un volo plastico. Al 47’ è Pellizzari a sbucciare un pallone nei pressi della porta avversaria.

La ripresa si apre con la palla persa da De Risio, ma Scaccabarozzi grazia Martelli. Al 60’ la prima rete del Pontedera: angolo di Ladinetti per Vona che, approfittando dell’immobilità di Pellizzari, mette dentro di piatto sottomisura. Il Forlì reagisce. Al 65’ Macrì impegna Biagini, che mette in angolo e, due giri di lancette dopo, Petrelli non approfitta di un malinteso della difesa di casa. Dopo la rete annullata al solito Scaccabarozzi (70’, fuorigioco), lo stesso attaccante toscano spara alto (77’).

All’87’ il gol del meritato 1-1: Macrì da destra mette in mezzo per Franzolini che, di testa, deposita in rete approfittando dell’uscita a vuoto di Biagini. Sollievo per il Forlì, ma quando ormai la partita pare avviata verso la divisione della posta, al 94’ la doccia fredda per la squadra di Miramari: palla persa in uscita da Simone Saporetti, con Ladinetti che serve Vitali, che sigla il 2-1 nel sette alla destra di Martelli. Una conclusione amara per i biancorossi, che si ritrovano con un pugno di mosche dopo aver impostato il ritmo della partita, pagando però la fragilità della difesa e lo scarso filtro a centrocampo.

Franco Pardolesi