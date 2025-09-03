Forlì, la grande gioia dopo il derby. Miramari: "Vedo giovani e talento"

"Abbiamo camminato per tre passi e l’orizzonte si è spostato di tre passi più in là: è irraggiungibile, ma ti indica la via". Alessandro Miramari parafrasa lo scrittore uruguayano Eduardo Galeano e si gode un Forlì bello di notte nel derby contro il Ravenna, purgato (1-0) al ‘Morgagni’. Ritrovato il sorriso dopo il ko al fiele di Arezzo, il vate felsineo scandisce: "Venivamo da buone prestazioni e ci siamo ripetuti contro un’altra grande squadra, in una partita molto equilibrata. Quindi mi reputo soddisfatto perché i ragazzi hanno fatto tutto ciò che era nelle loro possibilità. Veder le cose realizzarsi mi riempie di gioia".

E tiene il punto: "Siamo in crescita, ma se devo pensare che questa sia la miglior versione del Forlì sono sicuro che non lo è. La squadra ha ancora ampi margini di miglioramento, sotto tanti punti di vista. Occorre continuare a lavorare in questa direzione". Quindi Miramari riserva carezze ai propri giocatori: "Siamo una squadra molto giovane, basta guardare la rosa, ed è doveroso che tutti i ragazzi diano il loro contributo alla causa. Inclusi quelli, altrettanto bravi di quelli finora scesi in campo, che al momento non sono ancora pronti. Però è solo questione di tempo perché le qualità ci sono: si tratta di lavorare e capire cosa richiede la categoria".

Quanto alla prematura uscita dal campo di capitan Saporetti, rimasto negli spogliatoi all’intervallo e rimpiazzato da Pellizzari, Miramari ricostruisce l’antefatto: "Prima della partita avevamo provato sia lui che Menarini, entrambi in forte dubbio, ma solo Francesco, stringendo i denti, è riuscito a portare a termine la gara. Lorenzo, invece, verso la fine del primo tempo ha avvertito il riacutizzarsi di un fastidio in prossimità del tendine d’Achille e ha chiesto il cambio".

Nel mentre, si è conclusa la sessione estiva del calciomercato e Miramari, che contro il Ravenna ha concesso uno scampolo di gara all’ultimo arrivato Andrea Franzolini, ne approfitta per dirsi "soddisfatto dell’organico a propria disposizione". E sottolinea che "noi dobbiamo ragionare con quello che possiamo fare a Forlì, sapendo che dovremo vincere anche qualche ‘scommessa’. È chiaro, però, che non tutte si vincono, quindi abbiamo dovuto continuare a correggere la squadra".

In ogni caso, "ero soddisfatto prima e lo sono a maggior ragione adesso", giura Miramari. Che ripone grandi aspettative negli ultimi innesti. Come De Risio, "giocatore dal grande pedigree ma attualmente infortunato, che sarà chiamato a sostituire Gaiola". E poi, "ripeto: ci sono giovani dal potenziale enorme. Non amo parlare dei singoli, ma non posso fare a meno di menzionare Coveri, un ragazzo del 2005 che in campo ha sciorinato un paio di numeri di qualità assoluta".