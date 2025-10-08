Forlì, la grande sorpresa: è in zona playoff. Vince, corre e intanto resta lontano dai guai

Alzi la mano chi avrebbe immaginato il Forlì, neopromosso in serie C, a quota 12 punti, staccato di sole due lunghezze dal quarto posto – ergo in piena zona playoff –, dopo otto giornate di campionato. Un tempo piccolo, canterebbe il Califfo, ma sufficiente per stilare un primo bilancio assolutamente lusinghiero. Al di là di ogni più rosea aspettativa.

Allergici al pareggio, i biancorossi avanzano secondo un andamento sinusoidale (4 hurrà a fronte di altrettante sconfitte) che nell’era dei tre punti a vittoria è premiante: non è un caso che la banda Miramari sia l’unica a non aver diviso la posta oltre ad Arezzo e Ravenna, appaiate in vetta a quota 21. Spulciando la classifica, si evince che nel recinto playoff, quella macroarea – per intenderci – compresa tra il secondo e il decimo posto, stazionano squadre in linea con gli ambiziosi programmi societari (Ascoli, Ternana, Gubbio, Campobasso, Carpi…), e alcune sorprese.

Una di queste, forse la più rilevante, è rappresentata proprio dal Forlì, costruito con parsimonia e oculatezza ma capace per ora di spingersi oltre il campo minato della zuffa salvezza (+5 sulla zona playout) per irrompere nella top ten. Segnatamente al settimo posto, in coabitazione con i Lupi molisani e la Pianese.

Un piazzamento che – va detto – si giova anche dell’avvio floppante, a dispetto dei pronostici, di alcune big (Perugia e Torres su tutte) clamorosamente impantanate nella palude della graduatoria, rispettivamente in penultima e quartultima posizione. E altresì delle delicatissime vicissitudini societarie cui è costretto a far fronte il Rimini. Nel calcio però il confine tra entusiasmo e delusione è estremamente labile, per cui urge mantenere i piedi ben radicati a terra, sapendo che in serie C gli scivoloni sono sempre dietro l’angolo e ritrovarsi nel ventre molle della classifica è un attimo.

Oltretutto dopo la Ternana di Fabio Liverani, temuto ospite sabato al ‘Morgagni’ (a +1 in classifica), il calendario sottoporrà al Forlì, nelle successive quattro giornate, tre trasferte ad alto coefficiente di difficoltà: Sassari contro la Torres (venerdì 17); Livorno (2 novembre) e Alessandria, seconda casa della Juve Next Gen, sette giorni dopo. Nel mezzo i biancorossi riceveranno la visita del Pineto (in campionato) e dell’Arzignano (in Coppa Italia, 2° turno).

Urgerà, dunque, iniziare a raccogliere punti anche lontano dal suolo amico, dove finora – blitz al ‘Sambodromo’ a parte – il Galletto è sempre uscito a cresta bassa e artigli vuoti, per mettere fieno in cascina e mantenersi a distanza di sicurezza dalla zona rossa. A maggior ragione in vista di un mercato di gennaio che potrebbe rimescolare le carte e alterare gli equilibri a 360 gradi.