Forlì, la mossa di mister Miramari . Anche a centrocampo Macrì vola

Cambiar pelle per esigenze di copione. Anzi per il bene della squadra. Davide Macrì, il 29enne giocatore offensivo da anno scorso componente di spicco della rosa della squadra biancorossa, dall’inizio della nuova stagione ha cambiato posizione. Un cambio di ruolo dovuto, in parte, anche all’esigenza di aggiungere qualità al fondamentale reparto di mezzo, rimasto indebolito dal serio infortunio occorso a capitan Riccardo Gaiola, com’è noto costretto a lungo ai box dopo il recente intervento al ginocchio, ed alla veloce fine dell’avventura in casa biancorosssa di Damiano Rinaldini, ceduto al Prato dopo poche settimane dal suo arrivo nello spogliatoio del Morgagni.

A volte, come recita un vecchio proverbio, la necessità aguzza l’ingegno e mister Miramari ha iniziato a impostare il suo rinnovato gruppo inserendo Macrì sulla destra del terzetto di centrocampo, nella linea completata dal regista Menarini e dall’esperto Scorza dall’altra parte. Una soluzione confermata anche lunedì scorso, dopo le buone prestazioni fornite in coppa Italia, con la Virtus Verona, e all’esordio in campionato ad Arezzo.

Nella scorsa stagione, conclusa con la conquista della serie C centrata al termine di una irripetibile cavalcata, Macrì ha spedito in fondo alle reti avversarie 12 palloni, con l’aggiunta di cinque assist, snocciolati nelle 27 presenze messe assieme tra campionato e coppa Italia. Un contributo fondamentale in un tridente, dall’elevato fatturato, che nel girone di ritorno era completato dal bomber Elia Petrelli, autore di 14 reti, e da Nicola Farinelli, autore di 7 gol; ovvero i due attaccanti entrambi confermati nell’undici base partito nei primi due turni di serie C assieme al neoarrivato Simone Saporetti, colui che lunedì sera ha risolto il sentitissimo match con il Ravenna (1-0).

L’idea del tecnico bolognese di cambiar ruolo a Macrì è balenata sin dalle prime amichevoli estive. Uno spostamento sulla seconda linea che sta fornendo buoni risultati e che, però, incide poi come prevedibile sulla lucidità sotto rete dell’ora ex attaccante, che avrà meno occasioni di rendersi pericoloso sotto porta, considerando anche la maggior distanza del suo raggio d’azione alle aree avversarie. Oppure, a vederla al contrario, con lui sulla linea mediana il Forlì è come se giocasse con una punta aggiunta.

Per fare quadrare i conti del reparto di centrocampo biancorosso Alessandro Miramari potrà peraltro contare poi su elementi che pian piano dovrebbero innervare la batteria di mediani e mezz’ali. Partendo dall’esperto 34enne Carlo Di Risio, in fase di recupero dopo un noioso infortunio, che tornerà sicuramente utile considerate le quasi trecento gare giocate in serie C; per continuare con Diego Ripani, in prestito dalla Juventus Next Gen, chiamato da Miramari alla semplificazione del proprio gioco.

Nell’ultima giornata del calciomercato, poi, si è registrato l’arrivo del promettente centrocampista centrale Andrea Franzolini, classe 2003, cresciuto nella settore giovanile dell’Ascoli, reduce da due campionati in serie C col Legnago Salus con 36 presenze e cinque reti.