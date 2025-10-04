Forlì, l’avversaria in arrivo: l’ex Monterosi Tuscia dell’omonimo Comune di Roma Capitale. Club ‘metropolitano’ che sa vincere in trasferta
Si chiama, per esteso, Guidonia Montecelio 1937 Football Club la squadra attesa domani al ‘Morgagni’. Espressione dell’omonimo comune sparpagliato nella città metropolitana di Roma Capitale, il club è rossoblù ed è l’ex Monterosi Tuscia, trasferitosi nel 2024 a Guidonia Montecelio con una nuova ragione sociale; la menzione dell’anno 1937 non allude alla fondazione, bensì all’epoca dell’istituzione del Comune unificato.
In terra di Romagna andrà in onda un confronto inedito: mai prima d’ora il Forlì ha incrociato il club laziale, anch’esso neopromosso in C, vittorioso in D con un turno d’anticipo e anche finalista in Coppa Italia; s’è arreso al Ravenna solo nella lotteria dei calci di rigore. Guidati in panchina da Ciro Ginestra, alias ‘il Cobra’, già bomber di razza (480 presenze e 156 gol tra i pro), i rossoblù saliranno in Romagna per difendere l’ottavo posto condiviso con la Ternana, a sua volta di scena al ‘Morgagni’ sabato 11 ottobre.
La squadra si schiera con un classico 3-5-2, che fa della solidità difensiva la propria cifra stilistica (appena 6 i gol al passivo, solo Ascoli e Gubbio hanno fatto meglio), ma ha nell’asfitticità del comparto avanzato il punto debole (5 reti all’attivo, peggio solo il Livorno). Riluttanti a dividere la posta in palio – l’unico segno ‘x’ risale alla prima di campionato: 0-0 al ‘Renato Curi’ col Perugia –, i laziali sono però più insidiosi in trasferta, laddove hanno affastellato 7 dei loro 10 punti complessivi (1 più del Forlì), espugnando addirittura il ‘Città di Arezzo’.
Il Guidonia Montecelio vanta giocatori di spessore e radicata conoscenza della categoria: i difensori Malomo, Zappella e Mulè, i centrocampisti Tascone, Tessiore e Sannipoli, nonché gli attaccanti Bernardotto e Zuppel. Tanti anche gli ex biancorossi approdati, negli anni, sulle rive dell’Aniene: da Spinosa a Persichini, passando per Ferri Marini, Minella e Borrelli.
Marco Lombardi
