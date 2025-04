Forlì: le azzurrine Under 19 accedono alla fase finale dell'Europeo in Polonia

Forlì porta bene alle azzurrine: è bastato infatti un pareggio ieri alla nazionale femminile Under 19 per conquistare l’accesso alla fase finale dell’Europeo, che si svolgerà in Polonia dal 15 al 27 giugno. Al ‘Morgagni’, nella terza e ultima sfida del Round 2, le ragazze del ct Nicola Matteucci, forti dei roboanti successi a spese di Bielorussia (7-1) e Slovacchia (6-1), hanno impattato (0-0) con la Svezia, anch’essa a punteggio pieno ma con peggior differenza reti.

Il tutto al termine di un match comunque avaro di emozioni e dal finale persino soporifero. La notizia della contestuale vittoria della Polonia nel gruppo A7, infatti, ha liberato un posto per l’ultimo step della competizione continentale a beneficio della miglior seconda, ovvero proprio la nazionale scandinava, che dunque ha preferito non rischiare.

La partita. Due squilli, uno per parte, nel primo tempo: batte cassa Zamboni (destro ad incrociare, Andersson c’è), risponde Schroder (incornata neutralizzata da Belli); nella ripresa ci prova Testa, la cui conclusione però è facile preda del portiere.

Lo 0-0 maturato in terra di Romagna consente alle azzurrine di scrivere una pagina di storia: mai l’Italia era riuscita a qualificare Under 17, Under 19 e Nazionale maggiore, nello stesso anno, alla fase finale dell’Europeo. Italia (4-4-2): Belli; Consolini (38’ st Ferraresi), Cocino, Galli, Lombardi; Zamboni (22’ st Fadda), Testa, Cherubini, Sciabica (33’ st Tosello); Ventriglia, Pellegrino Cimò. All.: Matteucci.

Svezia (4-2-3-1): S. Andersson; Holmberg, Holmqvist, B. Andersson, Stojanovska; Larsson, Broddheimer; Jensen, Sjodhal, Bjornberg (39’ st Ihrfelt); Schroder. All.: Kristiansson.

Arbitro: Vanderstichel (Francia). Note: ammonite Gallo e Pellegrino Cimò.

Marco Lombardi