Forlì, Manuzzi ha il Ravenna nel mirino: "Aria di derby? Prima segno e poi esulto"

di Marco Lombardi

Forlì-Ravenna non sarà una partita qualunque per Francesco Manuzzi. Il 30enne bomber cesenate che il 9 novembre del 2024, al ‘Benelli’, stappò il derby tra i pesi massimi della D, terminato con il Galletto ko (2-0) in 4’ di ordinaria follia, oggi veste biancorosso e vuole farsi ‘perdonare’ nel Monday Night del 1° settembre (2ª giornata di serie C).

Manuzzi, ’l’attesa del piacere è essa stessa piacere’. È così?

"Ho tanta voglia di giocare questo derby, sentitissimo, e di ritrovare tanti ex compagni. Sono certo che sarà una bella partita. Le due squadre, poi, si affrontano di nuovo a distanza di poco tempo e l’atmosfera è magica".

A quanto pare il ‘Morgagni’ sarà pronto. Quanto vi rincuora giocare davanti al pubblico amico una partita così importante?

"Il fattore campo gioca sempre un ruolo non indifferente. Dovessimo essere costretti a spostarci altrove, chiaramente perderemmo tanto... Il vantaggio di poter contare sul calore della propria gente è innegabile".

Nel caso in cui dovesse segnare, esulterebbe come già accadde l’anno scorso, a parti invertite, nel derby di andata?

"Sicuramente".

Che sensazioni le ha lasciato la trasferta di Arezzo?

"Positive, perché, al di là del risultato che ci penalizza, abbiamo disputato una buona gara. A tratti giocandocela a viso aperto, pur al cospetto di una squadra forte e costruita per il vertice della classifica. Quella partita ci ha trasmesso la consapevolezza che in C possiamo starci benone anche noi".

Impressioni sul Football Video Support?

"Non ho maturato ancora un giudizio netto sulla nuova tecnologia. Certo, in campo non ci sono state troppe interruzioni, e questo è positivo, ma trovo che a volte si utilizzi il challenge per situazioni strumentali. Come nel mio caso, in cui l’arbitro era ben posizionato e ha visto nitidamente che non mi ero macchiato di alcun colpo ‘proibito’. Inutile perdere tempo…".

Lei è stato alle dipendenze di Marchionni prima, a Ravenna, e Miramari ora: differenze?

"È una domanda scomoda (ride). Di Marchionni ho un ricordo positivo, è un tecnico preparato, esigente e capace di trasferire alla squadra la sua esperienza di calciatore di alto livello. Quanto a Miramari, è un pelo diverso nel rapporto coi giocatori, ma sicuramente un bravo allenatore, che punta sul gioco e propugna idee di calcio innovative. Tant’è vero che i suoi allenamenti sono incentrati pressochè esclusivamente sulla palla. Lo sto sperimentando in prima persona e sono molto contento…".

Vuole lanciare un appello alla tifoseria biancorossa in vista del Monday Night?

"Sono sicuro che la nostra gente ci seguirà in massa e che il colpo d’occhio sarà notevole, anche perché da Ravenna verranno in buon numero. Spero che la spinta dei tifosi faccia lievitare la squadra; per quanto ci riguarda, cercheremo di regalare loro una serata da ricordare a lungo".