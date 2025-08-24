Forlì, mister Miramari non ci sta: "Irregolare il gol: Fvs non credibile"

"Sono molto rammaricato, perché posso capire l’errore arbitrale in campo, ma se hai la possibilità di rivedere l’azione al monitor e, ciononostante, non fischi allora non si riesce più a ragionare in termini di trasparenza. La vedi in un’altra ottica… Non è possibile: il gol dell’Arezzo è stato viziato da un palese fallo ai danni di Farinelli". Alessandro Miramari non ci sta. Si sente tradito. Lui che aveva salutato con favore l’introduzione in serie C del Football Video Support – lo strumento che consente agli allenatori di richiamare l’arbitro per chiedere la revisione di un episodio dubbio –, adesso dirige strali contro il fischietto Antonio Di Reda della sezione di Molfetta, reo di un utilizzo distorto della tecnologia in occasione della rete del Cavallino che ha condannato un buon Forlì al ko di corto muso (1-0) al debutto in campionato.

"A me dispiace perché così perde di credibilità anche lo strumento stesso. Appena ho rivisto l’azione ho lanciato il telefono, l’ho persino spaccato, perché questa è una roba inaccettabile", schiuma rabbia il tecnico felsineo. Che tiene il punto: "L’Arezzo avrebbe potuto segnare anche dopo, perchè è una squadra di grandissima qualità. Detto ciò, avrei preferito perdere perché l’avversario ha trovato il gol e non perché si è verificata un’irregolarità in campo che poi non è stata sanata nonostante l’utilizzo del Football Video Support".

E aggiunge: "Vedevo questo strumento come un qualcosa di migliorativo per il sistema calcio e invece ti sorge il dubbio che venga impiegato in maniera strumentale". L’uomo ha l’indole del combattente, ingoia il rospo e loda comunque la prova del Galletto, che "ha saputo soffrire e restare in partita al cospetto di una compagine iper-attrezzata, organizzata e con grandi giocatori. Incassato il gol, siamo andati in difficoltà perché il loro palleggio era a dir poco devastante. Praticamente impossibile soffiare palla all’Arezzo. Però negli ultimi minuti li abbiamo schiacciati, creando diverse occasioni e colpendo un incrocio dei pali".

Incalzato dalla stampa toscana in merito all’episodio controverso – oggetto della prima revisione tramite Fvs – che, nel primo tempo, ha visto involontario protagonista Davide Macrì, venuto a contatto con l’aretino Chiosa, Miramari rincara la dose: "Chi era in campo mi ha assicurato che il nostro giocatore, mentre correva, ha ricevuto una manata in pieno volto. Ci è stato risposto che una manata non è un pugno in faccia. Io credo, invece, che sia un gesto comunque punibile col cartellino rosso".

Quindi il trainer prorompe nello sbotto finale: "Il Football Video Support, mi duole dirlo, non è partito bene. Quando vai in casa di una delle favorite per la vittoria del campionato ed esci sconfitto per colpa di un gol viziato da una roba del genere, poi come fai a confidare nella regolarità delle prossime partite!? È chiaro che sei portato a pensare male per forza...".