Forlì, non ti fidare del Lentigione. È in frenata, ma in casa sa colpire

L’ostacolo più alto di qui al match clou col Ravenna. Domani il Forlì sale in Emilia per affrontare il Lentigione. La squadra emiliana è ormai fuori dai giochi per la prima piazza, ma è in zona playoff col quinto posto a quota 42, ovvero 7 lunghezze sopra all’Imolese, attualmente prima esclusa dalla post season. Per il Forlì l’imperativo è tenere a distanza il Ravenna, staccato di 2 punti e contemporaneamente impegnato tra le mura amiche col modesto e traballante United Riccione.

Il Lentigione da quest’anno è allenato dall’emergente Stefano Cassani, abbonato al 4-3-3 e voluto sulla panchina reggiana dal diesse Sandro Cangini, il dirigente che coi biancorossi ha conquistato tre promozioni dall’Eccellenza alla conquista della serie C unica. Nelle ultime gare il ‘Lenz’ (questo il suo nomignolo) ha rallentato conquistando 3 punti in 4 partite coi pareggi interni con Piacenza e San Marino (entrambi 1-1), inframmezzati dal pari a Pistoia (1-1) e seguiti dalla sconfitta 3-2 domenica scorsa nella tana dell’Imolese.

Discreto il rendimento della formazione gialloblù tra le mura amiche con 10 risultati utili, ovvero 6 vittorie e 4 pareggi, a fronte dri due ko con Imolese (0-1) e Ravenna (1-2). La difesa della squadra reggiana è tra le meno battute del girone D con sole 20 reti incassate. Il reparto avanzato, con 30 gol distribuiti tra dodici giocatori diversi, ha nel centravanti Leonardo Nanni l’elemento più pericoloso. A lungo fuori squadra per un noioso infortunio, l’attaccante romano è tornato in campo segnando 5 gol che hanno portato il suo bottino a quota 78 in carriera tra Eccellenza e, in gran parte, D.

Nella rosa degli emiliani, da gennaio, è stato inserito il difensore Gianluca Maggioli, prelevato dal San Marino, l’anno scorso titolare fisso nella retroguardia forlivese con 24 gettoni e 3 reti all’attivo. L’altro ex di turno è il centrattacco Lorenzo Babbi, arrivato dal Forlì dopo gli 8 gol in 31 match l’anno scorso in biancorosso.

Fondato nel 1948 e al decimo campionato consecutivo in serie D, il Lentigione ha incrociato i tacchetti col Forlì in otto campionati tutti a livello di quarta serie, compreso l’attuale, e nei 15 match disputati il bilancio è in perfetto equilibrio con 5 vittorie per parte ed altrettanti pareggi. Nella scorsa stagione il ‘Lenz’, che centrò il pass per i playoff, vinse entrambi i faccia a faccia coi biancorossi imponendosi 2-0 in casa e 1-3 al ‘Morgagni’. Pareggio invece 1-1 nella gara d’andata quest’anno, firmato dalle reti messe a segno da Battistello, nel primo tempo per gli emiliani, e Campagna nella ripresa.

Per la partita di domani mister Alessandro Miramari, oltre all’attaccante Trombetta, dovrà fare a meno dell’acciaccato regista Menarini, fulcro del centrocampo biancorosso, ancora in fase di recupero e già out anche nell’1-0 di domenica scorsa con la Cittadella Vis Modena.