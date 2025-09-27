Forlì, occasione (e insidie) a Pontedera. Miramari: "Ci aspetta un’altra battaglia"

Nemmeno il tempo di godersi la vittoria balsamica con la Vis Pesaro (3-1 martedì sera), che per il Forlì è già ora di calarsi nuovamente nell’agòne. ‘Tour in Vespa’ in casa Pontedera per il Galletto, a caccia di conferme oggi allo stadio ‘Ettore Mannucci’ (fischio d’inizio alle 17.30, con diretta su Sky Sport 253 e Now).

"Sarà un’altra battaglia – attacca Alessandro Miramari – contro una squadra ferita per via delle due sconfitte consecutive incassate e che, dunque, avrà molta voglia di tornare a fare punti". Sì, perché i granata di mister Leonardo Menichini, epigono del ‘Sor Magara’ Carletto Mazzone, non se la passano granché bene, affossati al quartultimo posto da una difesa sbrindellata (causa infortuni) e più perforata di una groviera (la peggiore del campionato: 12 gol al passivo, media di 2 a partita) e un attacco latitante (appena 4 le reti messe a segno, solo il Livorno e il Rimini fanalino di coda hanno fatto peggio).

Vietato però fare i ‘gradassi’, ‘Romeo Neri’ docet. Il vate felsineo torna, poi, sulla vittoria ai danni della Vis Pesaro, riconoscendo che "il recupero di alcuni giocatori ci ha dato una mano", ma negando che la squadra abbia trovato "la formula magica". Convincente la prestazione offerta dal gioiellino Coveri, subentrato dalla panchina e lesto a procurarsi il calcio di rigore, poi trasformato magistralmente da Petrelli, che ha messo in cassaforte i tre punti; all’uopo il tecnico biancorosso osserva: "Coveri si è dimostrato pronto per la serie C, diversamente non sarebbe ancora entrato in campo...". Come dire, a buon intenditor poche parole.

"Siamo però fiduciosi – aggiunge Miramari – di riuscire ad ampliare, nel più breve tempo possibile, il ventaglio delle opzioni con altri giocatori al momento inutilizzati". Quanto a Macrì, tornato a incantare con un eurogol dopo un periodo maculato di luci e ombre, mister promozione chiarisce a beneficio dei più distratti: "Davide in carriera non aveva mai agito da ala, adesso se lo sposto da lì sembra che io commetta un sacrilegio. La verità è che lui ha sempre giostrato in mezzo al campo... Idem dicasi per Farinelli, che prima di arrivare a Corticella aveva giocato ovunque fuorché all’ala".

Capitolo formazione: i galletti stanno tutti bene, con l’unica eccezione in difesa di capitan Lorenzo Saporetti, le cui condizioni andranno monitorate fino all’immediatezza della gara; in caso di forfait, è pronto all’uso il prode Pellizzari. Mentre Petrelli, rotto l’incantesimo di rigore, dovrebbe spuntarla su Manuzzi quale terminale offensivo, con Macrì e Farinelli sguinzagliati ai lati. Per il resto la squadra non dovrebbe discostarsi da quella che ha affondato la Vis Pesaro nel turno infrasettimanale.

Al ‘Mannucci’ fischierà Gianmarco Vailati della sezione di Crema, coadiuvato dagli assistenti Emanuele Bracaccini di Macerata e Angelo Di Curzio di Civitavecchia; quarto ufficiale: Andrea Zoppi di Firenze; operatore Fvs: Cristiano Pelosi di Ercolano.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari, Elia, Cavallini; De Risio, Menarini, Scorza; Macrì, Petrelli, Farinelli.