Forlì, primo esame da capolista: "A Sant’Angelo sereni e convinti"

Sfida da bollino rosso(nero) per il Forlì, atteso oggi (ore 15) a Sant’Angelo Lodigiano. Al ‘Carlo Chiesa’ il banco di prova è di quelli severissimi, sul piatto tre punti dal peso specifico che travalica le leggi della matematica e uno spicchio di sogno. Il Galletto giunge all’appuntamento col morale alto, i gradi di co-capolista e uno zaino pieno di buone intenzioni, ma anche una difesa a pezzi e una marea di dubbi. A mister Mauro Antonioli il compito di escogitare la ‘mossa del cavallo’ per spiazzare i barasini e ribadire che, sì, il primo posto (sia pure ex aequo) non è un bluff.

"Ci attende una partita complicata contro un avversario forte, perché la classifica non rispecchia il vero valore del Sant’Angelo, e in salute, soprattutto da quando ha cambiato allenatore. Oltretutto troveremo un ambiente caldo, un terreno in non perfette condizioni e tanto agonismo. Sarà una battaglia", scandisce il tecnico biancorosso. Che poi tocca il tasto dolente dello stillicidio di defezioni concentrate essenzialmente nel reparto arretrato: "Non avremo Masini, Rossi e Drudi (infortunati) nonché Checchi (diventato papà), mentre Pezzolato dovrebbe farcela. Inoltre c’è il rebus Bonandi, in dubbio per un piccolo risentimento muscolare".

Ciononostante, Antonioli non fa il piangina: ammette l’emergenza ("siamo corti in certi ruoli"), ma si professa "fiducioso perché il gruppo si allena bene, tutti si sentono protagonisti e scegliere diventa sempre più difficile. I ragazzi stanno dimostrando che chiunque scenda in campo è in grado di fare la sua parte". E può consolarsi coi rientri dalle rispettive squalifiche del redivivo Gaiola, dopo il misfatto di Fidenza, e di Pecci. In soldoni: "A centrocampo recuperiamo giocatori importanti e abbiamo valide alternative; dietro, invece, ci sono ragazzotti che si stanno dimostrando interessanti, quali Graziani e Crociati: entrambi sono pronti per giocare".

Tornando al Sant’Angelo, Antonioli mette in guardia: "Dalla cintola in su sono molto bravi, con 40 gol vantano il terzo attacco del campionato ed è chiaro che dovremo concedere poco spazio e tempo ai giocatori più forti. È pur vero però, essendo i nostri avversari dodicesimi, che incassano qualche gol di troppo... Diciamo che conosciamo i loro pregi e le loro debolezze". E indica la via: "Starà a noi leggere bene la partita. Senza frenesia, con tranquillità. Mi auguro che i miei, che stanno facendo grandi cose e ai quali non posso rimproverare nulla, rispondano presente ancora".

In terra lombarda il Forlì sarà seguito da una cinquantina di sostenitori, ai quali Antonioli fa appello: "Ci stanno dando un grande aiuto e sono convinto che ce lo daranno anche oggi. Da parte nostra cercheremo di regalare loro quelle soddisfazioni che meritano. Abbiamo tutto per fare bene, l’importante è mantenere l’equilibrio". Al ‘Carlo Chiesa’ fischierà Rehmet Jusufoski della sezione di Mestre (assistenti Zebini e Infante).

Il probabile 11 (4-3-3): Pezzolato; Pecci, Tafa, Maggioli, Visani; Lolli, Gaiola, Ballardini; Merlonghi, Babbi, Greselin.