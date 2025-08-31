Forlì-Ravenna, derby di ex. Si va verso il tutto esaurito

Per il derby di domani sera, alle 20.30, al Morgagni, si va verso il tutto esaurito. Dei 798 biglietti di settore ospiti nel restano ancora 251 (venduti 547), acquistabili entro le 12.30 di domani, ma solo dai possessori della fidelity card.

Sul fronte tecnico, il Ravenna sa in partenza che si troverà di fronte un terzetto di ex molto agguerrito. Nel 4-3-3 di mister Miramari trovano più o meno spazio la mezzala Davide Macrì, nonché gli attaccanti Simone Saporetti e Francesco Manuzzi. Proprio Saporetti e Manuzzi, nel match inaugurale perso 1-0 ad Arezzo, hanno dato vita ad una sorta di staffetta, studiata in corso d’opera da mister Miramari per cercare di rimontare il gol dei padroni di casa segnato ad inizio ripresa. Saporetti e Macrì hanno giocato insieme nel Ravenna 2021-22, in serie D. Fu la stagione in cui Saporetti, grazie anche al disegno tattico tagliato sulle sue caratteristiche da mister Dossena, segnando 30 reti, si guadagnò il salto nei professionisti (Trento, Renate e poi Carpi).

La scorsa estate, l’attaccante di Villanova cresciuto nel vivaio del Russi, è stato sul punto di tornare in giallorosso, ma il blitz del presidente carpigiano Lazzaretti a Milano Marittima, fu decisivo per la conclusione della trattativa. In quella stessa stagione 21-22, il pubblico giallorosso apprezzò anche le qualità di Davide Macrì. Il ventottenne centrocampista capitolino giocò solo 14 gare (di cui 9 da titolare), affermandosi poi a Pistoia e Forlì dove, lo scorso anno, è stato uno dei punti di forza della squadra di mister Miramari (11 gol), tanto da meritare la conferma e il 1° contratto da professionista in carriera.

La parabola di Francesco Manuzzi è invece tutta particolare. Il trentenne centravanti cesenate è partito davvero dal basso (Ribelle in Eccellenza), cominciando da centrocampista centrale, ruolo in cui è stato impiegato per diversi anni, compreso il biennio 2012-14 al Ravenna. Dopo le esperienze in D ad Alfonsine e Savignano, il balzo in avanti – in particolare dal punto di vista tattico – lo ha fatto alla Sammaurese, dove è diventato un centravanti. Le 21 reti messe a segno nel 20-21 gli hanno permesso di spiccare il volo verso l’Alcione Milano, condotto poi alla promozione in C, prima del ritorno a Ravenna nella passata stagione (13 reti). Anche per Manuzzi, ingaggiato in estate dal Forlì, si tratta del primo campionato da professionista. Campionato nel quale, appunto, ha debuttato venerdì scorso nel match di Arezzo. Per quanto riguarda le formazioni, si va verso una conferma degli undici visti al debutto. Nel Ravenna è sempre ko l’attaccante Luciani, mentre Okaka deve trovare la forma migliore. Spazio dunque alla coppia d’attacco Motti-Spini che ha già dato prova di grande affidabilità nelle prime uscite ufficiali.