Forlì-Ravenna, è un derby infinito. Nuovo sogno dopo la lunga sfida promozione

Forlì-Ravenna: un duello che continua al piano superiore, la serie C, dopo la lunga sfida che nella scorsa stagione ha caratterizzato la corsa per la vittoria del girone D della quarta serie. Una battaglia a suon di gol e di vittorie, risoltasi nelle ultime giornate di campionato con il primo posto del galletto, grazie al gioco scintillante di una squadra da record, quella di mister Alessandro Miramari. Se i biancorossi hanno festeggiato prima di Pasqua la serie C, per i giallorossi è arrivata in estate, dopo l’interminabile telenovela del ripescaggio, grazie ai successi centrati nella Coppa Italia di categoria e nei playoff.

L’aperitivo della contesa bianco-rosso-gialla fu circa un anno fa, quando allo stadio Benelli il Ravenna guidato da Antonioli ebbe la meglio sui galletti, ai rigori con un complessivo 6-5, dopo l’1-1 dei tempi regolamentari (reti di Di Renzo e, per il Forlì, Lorenzo Saporetti). Un match nel quale le due squadre avevano lasciato intuire le loro caratteristiche: il Ravenna una squadra potente e concreta a fronte di un Forlì già in grado, sin dalla prima uscita, di sfoderare un gioco armonico e spettacolare.

Poi il campionato. La falsa partenza dei bizantini ha provocato l’esonero di Antonioli e il subentro di Marchionni. La prima parte del torneo ha visto protagonista, quale terzo incomodo, il Tau Altopascio (sette vittorie consecutive). Il secondo faccia a faccia tra Forlì e Ravenna è stato nella notturna di sabato 9 novembre nell’11ª giornata: ancora in casa, i giallorossi si sono imposti per 2-0, con reti di Manuzzi, ora nel Forlì, e dell’ex Paolo Rrapaj. Un ko mal digerito da mister Miramari per un paio di sviste arbitrali che, nel finale del match, penalizzarono i galletti. A quel punto la classifica vedeva al comando il Tau con tre punti di vantaggio sul Ravenna, che a sua volta aveva superato il Forlì di una lunghezza. Ed è a questo punto che il Forlì ha cambiato marcia.

Prima i biancorossi hanno inanellato una serie di otto successi consecutivi, interrotti dall’unico ko con la Zenith Prato (2-3). Poi tredici successi filati che, con la conquista della prima posizione, hanno stabilito il record di sempre della storia del club. Quella indimenticabile striscia è valsa il sorpasso e poi la fuga per la promozione. C’è dentro anche il derbyssimo di domenica 23 marzo: in un Morgagni finalmente pieno come un uovo, la posta in palio era altissima.

Il Forlì partiva da +2 ma non si è accontentato, battendo il Ravenna 3-2 con reti di Falasca, Trombetta e Macrì (vani i tentativi di riaprire il match di Guida e Di Renzo). Quella domenica l’autostrada per la C si è aperta: una cavalcata sfociata nella grande festa di venerdì 17 aprile, con l’1-0 firmato da Petrelli sulla Pistoiese.

E lunedì sera la sfida infinita continua, ad aprire la serie C che entrambe si sono meritate: arriva così presto che sembra il prolungamento della doppia promozione 2024-25. Per i biancorossi, in particolare, sarebbe il debutto casalingo (domattina è attesa l’ufficialità al termine dei lavori allo stadio): i tifosi del Forlì sperano di non interrompere il loro sogno.