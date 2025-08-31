Forlì-Ravenna, quanto pesano i gol degli ex. Pronti Rrapaj, Macrì, Saporetti e Manuzzi

È il derby ‘Vecchia Romagna’ numero 101. Domani sera alle 20.30, nel rinnovato stadio Morgagni, Forlì e Ravenna tornano a incrociare i tacchetti dopo il duello per la conquista della serie C dello scorso campionato. Una sfida, tra le squadre che nella loro storia si sono incontrate più volte, che vede i galletti in vantaggio per 40 vittorie a 33, con 27 pareggi. Il primo match in campionato, il 23 gennaio 1921, fu vinto per 1-0 dai giallorossi. Ma erano vent’anni che non si giocava uno scontro diretto nei professionisti: quando il Ravenna superò, nei playoff, il Forlì aprendosi la strada verso la promozione in serie C1.

Nei due ‘undici’ in campo, sotto la luce dei rinnovati fari dello stadio forlivese, Rrapaj, Rossetti ed Esposito saranno gli unici giallorossi superstiti delle sfide di anno scorso. Ben più numerosi i galletti protagonisti della recente sfida: Martelli, Mandrelli, Menarini, Lorenzo Saporetti, Petrelli, Macrì e Farinelli, che cercheranno di ripetere il successo della gara di ritorno (3-2). Quello che, in pratica, sancì il trionfo biancorosso.

Quattro i giocatori in campo che hanno vestito le due maglie. Con la fascia di capitano del Ravenna Paolo Rrapaj che dopo 93 presenze (8 reti) al Morgagni non venne sorprendentemente confermato: da lì il suo ritorno nel Ravenna con lo sfizio di decidere, con un gol e un assist, la gara d’andata vinta dai bizantini (2-0).

Tre, invece, gli ex in campo col Forlì partendo da Davide Macrì, protagonista della cavalcata vincente di anno scorso, con 11 reti in 28 gare, di cui una nel derby di marzo: già sulla sponda opposta (stagione 2021-22) con un gol in 14 partite. Un buon ricordo per i tifosi ravennati ha lasciato Simone Saporetti, volto nuovo del Forlì, che nella D 2021-22 segnò 28 gol allo stadio Benelli. Dallo scorso luglio anche la punta Francesco Manuzzi è sbarcato a Forlì dopo le 13 reti dello scorso anno col Ravenna, una delle quali nel 2-0 dell’andata.

Nel corso degli anni, sono tanti gli ex che hanno lasciato il segno nei due club. Fra tutti il mitico numero 9 Silvano Magheri a segno, in C negli anni Sessanta, 49 volte col Ravenna e 22 col Forlì. Due i giocatori che hanno vinto sulle due sponde: per Vladimiro Alberti la D col Forlì nel 67-68 e nel Ravenna 69-70. Il secondo è ‘Il Poeta’ Enrico Buonocore che col Ravenna ha vinto tre volte la serie C e col Forlì l’Eccellenza (2009-10). Sebastian Petrascu (54 gol col Forlì) e Daniele Melandri (49) sono stati punte di diamante nella vittoria della D col Forlì di mister Bardi (2010-11) e hanno poi vestito la casacca del Ravenna.

Il gol più bello nei derby? A proposito di doppi ex, è quello di Manuel Nocciolini in rovesciata nell’1-1 a Ravenna, nel 2016: 25 reti in biancorosso (una stagione); 19, in C, in giallorosso (tra il 2018 e il 2020). Chi segnerà la prossima rete nella sfida infinita?