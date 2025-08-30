Forlì-Ravenna, restano 361 biglietti. Ieri vendita slittata di tre ore

Sono circa 361 i biglietti di settore ospiti ancora disponibili. Non è un derby ‘facile’ quello che, lunedì sera, alle 20.30, attende il Ravenna al Morgagni. E non lo è anche per sportivi e tifosi che hanno (avevano) in mente di organizzare la trasferta più comoda della stagione. Le lungaggini burocratiche, legate alle decisioni della Commissione tecnica di vigilanza, del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, dell’Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive e del Gruppo operativo di sicurezza, hanno fatto partire la prevendita dei 798 biglietti di settore ospiti, ieri alle 11 (437 quelli venduti). Prevendita che, tuttavia, per problemi più o meno tecnici, è iniziata solo alle 14, creando notevoli disagi fra gli sportivi giallorossi. Fra modalità capestro (biglietti non disponibili online, ma solo in prevendita fisica fino alle 12.30 di lunedì) e obblighi (tagliandi vendibili solo ai 900 possessori della fidelity card), assistere ad una partita di calcio di serie C come il derby Forlì-Ravenna, è diventato un percorso a ostacoli, in grado di scoraggiare tanti appassionati.

Non si è arrivati ai disguidi del derby della passata stagione, quando, addirittura, il sistema Vivaticket permise l’emissione di biglietti per la gradinata locali ai tifosi ospiti, ma anche stavolta la pazienza di decine e decine di ravennati è stata messa a dura prova. Detto questo, va ricordato che, per acquistare i biglietti nei 4 punti vendita attivati (bar Revenge, Desiderando Viaggiare, ‘La Magie’ a Mezzano e tabaccheria Marimì a Lido Adriano) è necessaria la Fidelity Card che, essendo chiusi gli uffici del Ravenna Fc, si può acquistare e sottoscrivere solo online.

Il club giallorosso ha tuttavia messo a disposizione un contatto mail ([email protected]) per risolvere problematiche che dovessero sorgere nella registrazione da parte degli utenti. Con queste premesse è forse passato in secondo piano l’aspetto agonistico. In realtà però, nel posticipo di lunedì, oltre al campanile e alla rivincita, si affronteranno due squadre di livello. Il Ravenna, che gli addetti ai lavori consigliano di tenere d’occhio, è partito benissimo, mettendo in mostra un approccio di grande personalità.

Mister Marchionni ha trovato in fretta la quadratura del cerchio, surrogando all’assenza del bomber Luciani (e alle condizioni fisiche di Okaka) con una coppia d’attacco rapida ed imprevedibile com’è quella formata da Motti e Spini, peraltro già in gol in Coppa Italia e al debutto in campionato contro il Campobasso. Il valore aggiunto di questa fase, è dato tuttavia dalle mezzali Di Marco e Tenkorang, autentici mattatori delle prime uscite.