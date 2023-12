Forlì, sfida alla rivelazione Victor. Per i titani pochi gol, ma buoni

Un altro match contro una formazione di alta classifica. Domani alle 14.30 il Forlì sale sul Titano sul campo di un Victor San Marino che, da neopromossa, sta disputando un ottimo campionato con l’attuale seconda posizione, e 26 punti, due in meno della capolista Ravenna. Per il Forlì, dopo la buona prestazione proprio col Ravenna (0-0) l’imperativo è mettere fieno in cascina per tornare nel gruppetto nobile della classifica da cui, con due punti nelle ultime quattro gare, è rimasto attardato.

La squadra titana, come detto, è salita in serie D dopo aver vinto l’Eccellenza, per distacco, davanti a Progresso, Russi e Sanpaimola e con in panchina il giovane mister Stefano Cassani, poi confermato; uno tra i tecnici emergenti, a soli 34 anni, del campionato, che schiera la squadra col 5-3-2.

Nella trasferta in terra ‘straniera’, sul campo di Acquaviva, Merlonghi & Co. si troveranno di fronte una squadra imbattuta nei match casalinghi: quattro i successi e due i pareggi, con Fanfulla e Aglianaese; un campo su cui hanno lasciato l’intera posta squadre di spessore come Lentigione e anche il Ravenna, sua unica sconfitta finora. Con appena 15 reti segnate, in 13 partite, l’attacco sammarinese è curiosamente tra i meno prolifici del girone D. Tra le punte, però, si fa notare il 27enne attaccante Nicholas D’Este, già a segno 7 volte, prelevato in estate dal Mezzolara dove anno scorso siglò 8 gol.

Due gli ex in campo coi titani: l’attaccante Nico Manara, che dopo il serio infortunio patito in biancorosso un anno fa sta ritrovando la condizione, ed Edoardo Eleonori, classe 2004, un prodotto del vivaio forlivese, in luce nella passata stagione con 27 presenze e una rete. Il trequartista, reduce da un lungo stop, dovrebbe tornare a disposizione di mister Cassani proprio da domani.

Il San Marino ‘storico’, fondato nel 1959, ha cessato la sua attività nel 2019 dopo aver disputato sedici campionati di serie C. Sul Titano è stato protagonista mister Franco Bonavita che coi biancazzurri ha vinto due campionati. In campo, per la sua terza stagione, ora c’è il Victor San Marino, che ne ha raccolto l’eredità sportiva. Partendo dal 1967-68 Forlì e San Marino hanno incrociato le loro strade in undici campionati, due in serie C e nove in D. Nei 23 match giocati, compresa la gara dei playoff del 2015-16, il Forlì ha centrato 9 vittorie a fronte di 6 sconfitte.

Tra i giocatori sammarinesi più noti Massimo Bonini, attuale allenatore della nazionale del Titano, con un curriculum di tre scudetti con la Juventus oltre ai successi in Coppa dei Campioni, Cappa delle Coppe, Coppa Uefa e Intercontinentale; poi l’attaccante Andy Selva, in B col Sassuolo.

Per il match di domani mister Antonioli avrà a disposizione l’intera rosa. Probabile la presenza da inizio gara di Thomas Bonandi. La partita sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del Forlì Calcio.