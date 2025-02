Forlì, stavolta è un vero big match. Tau forte in tutto e rinforzato

Finalmente un big match, e letteralmente in ottica primo posto, allo stadio Morgagni. Domani alle 14.30 il Forlì attende infatti la visita del Tau Altopascio: il terzo incomodo, la squadra che che assieme al Ravenna e ai galletti viaggia a gonfie vele in testa alla classifica con la bellezza di 48 punti in 21 giornate. Per ritrovare una partita coi biancorossi protagonisti in una eventuale ‘fuga per la vittoria’ è necessario risalire agli storici duelli in particolare con Fano, Carpi e Ravenna nei quali i galletti si giocavano il successo finale.

Il Tau arriva a Forlì dopo aver superato un improvviso periodo opaco piazzando quattro vittorie consecutive, l’ultima domenica scorsa con la Zenith Prato (1-0). La squadra lucchese era stata protagonista di una partenza monstre che l’aveva lanciata solitaria al comando con 8 vittorie su 8.

Per il secondo anno consecutivo sulla panchina del club toscano – amaranto le sue divise – siede il 53enne Simone Venturi, affezionato a un elastico 3-5-2 e confermato dopo un campionato in cui il Tau aveva centrato i playoff col 5° posto nel girone E a quota 58. Venturi fra l’altro è stato un difensore del Forlì, disputando 11 gare in C nell’infausto campionato 2005-06 che vide poi la sparizione dei galletti dal calcio nazionale.

Fortissimo nei match casalinghi, grazie alle dieci vittorie e a fronte di una sola sconfitta (1-2 col Lentigione), il Tau nelle partite fuori casa ha messo in cascina 18 punti (cinque le vittorie); un discreto bottino comunque lontano dai 25 punti portati a casa in trasferta dal Forlì e ai 23 del Ravenna.

Nel recente mercato invernale il club toscano ha rafforzato il reparto offensivo con l’innesto del trequartista Damiano Rinaldini, 50 gol in carriera distribuiti nei tornei di serie C e D, prelevato dal Cynthia di Genzano e già autore di due reti, e con quello dell’attaccante esterno Tommaso Carcani, già a segno in tre occasioni, tesserato dall’Aquila Montevarchi sempre di serie D.

Com’è noto, però, il cardine dell’attacco della squadra toscana è il 26enne centravanti Matteo Motti protagonista della sua miglior stagione, e incontrastato capocannoniere del girone D grazie ai 15 gol segnati in venti gare. Un reparto offensivo, quello lucchese, che con 42 gol, è secondo solamente a quello del Forlì, andato a segno 48 volte. Ottimo pure il rendimento della difesa toscana che, con 14 reti subite, è la seconda del girone dietro a quella del Ravenna (12) e davanti di un’incollatura al reparto arretrato del Forlì (15).

Il match dell’andata è l’unico precedente tra le due squadre; una gara in cui il Tau (fondato nel 1992) s’impose 2-1 con reti di Motti e Manetti alle quali rispose invano Farinelli.

Per la sfida di domani mister Miramari potrà scegliere l’undici di partenza sulla rosa al gran completo. Unico assente il baby Andrea Toschi, difensore, che probabilmente dovrà essere operato per una lesione al menisco.