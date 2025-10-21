Forlì super negli ultimi 20 minuti. Che bottino: 6 gol e ben 5 punti

Un inizio così, dopo dieci giornate, era forse la migliore delle aspettative per il Forlì lo scorso anno, dopo la promozione in serie C arrivata al termine di una cavalcata trionfale. Dopo otto stagioni i biancorossi sono tornati a calcare i campi del professionismo, dimostrando, al momento, di poterci stare e di essere in gran forma. Sedici punti raccolti dalla compagine di Miramari, frutto di cinque vittorie e un pareggio: ma qual è il segreto? È un Forlì ‘diesel’.

Nell’ultimo match disputato dai galletti, la lunga trasferta di Sassari contro la Torres, per la prima volta il Forlì ha chiuso il primo tempo in vantaggio e addirittura quella di Franzolini è stata la prima rete biancorossa nei 45 minuti iniziali. Per altro, in una sola occasione (a Rimini) i galletti erano andati in svantaggio nella prima frazione. Lo scorso anno il Forlì aveva costruito le proprie fortune segnando spesso dopo pochissimi minuti, ma questa differenza può essere legata al salto di categoria. Ciò che non sembra cambiato è l’approccio e la mentalità che mister Miramari inculca nei suoi prima di scendere in campo. O tornarci dopo l’intervallo.

La differenza, infatti, è soprattutto nei secondi tempi. C’è da aggiungere un dettaglio fondamentale: Macrì e compagni hanno accumulato 5 dei loro 16 punti negli ultimi venti minuti di gara, che avrebbero potuto essere 6 se a Pontedera non fosse arrivata la beffa a tempo scaduto, che ha vanificato il pareggio di Franzolini all’87’. In particolare, le vittorie con Sambenedettese e Guidonia, sono arrivate dal 70’ in poi: nel caso del match nelle Marche le reti di Menarini e Cavallini rispettivamente al 77’ e 84’ hanno ribaltato il match da 1-0 a 1-2, mentre al ‘Morgagni’ contro i laziali il gol di Petrelli al 73’ è valso i tre punti di misura. Insomma, se le partite durassero 70 minuti, il Forlì avrebbe solo 11 punti in classifica e sarebbe ben più vicino alla zona che scotta.

In particolare è interessante contare i gol segnati in quel range di gara: ben 6. E il più recente è stato proprio contro la Torres, la splendida punizione dal limite con cui Davide Macrì ha chiuso i conti per lo 0-2 finale. Oltre a quelli già citati, c’è stato anche il rigore del 3-0 di Petrelli contro la Vis Pesaro (poi finita 3-1).

Su 11 gol totali – l’intero bottino offensivo del Forlì –, ben 6 sono arrivati quindi nel finale di gara: più della metà. Il dato evidenzia quindi una concentrazione costante del Forlì fino agli ultimi minuti e l’evidente merito di mister Miramari nello spingere i propri calciatori a crederci fino in fondo, sia che si tratti di rimontare, sia di sbloccare il risultato o di blindarlo. Dunque, appunto come un ‘diesel’, il Forlì impiega un po’ di tempo per avviarsi e raggiungere poi la piena potenza. Questa definizione vale sia per i gol, sia per i risultati ed è una qualità che può essere preziosa per il futuro. Del resto, nelle prime cinque i galletti hanno registrato tre sconfitte e due vittorie, migliorando poi nelle seconde cinque: tre vittorie, un pareggio e una sconfitta.

Sergio Tomaselli