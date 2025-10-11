Forlì-Ternana 1-1, gran sinistro di Ferrante

Forlì, 11 ottobre 2025 – Un gran gol di Ferrante rimette in piedi il risultato per i rossoverdi, che poi non riescono a conquistare i tre punti a causa della poca incisività dal centrocampo in su. Brutta partita in generale. Nel primo tempo si segnalano le parate di Martelli sulle conclusioni di Leonardi e Capuano. Per il team locale è pericoloso Macrì su cui D’Alterio compie un importante parata. A inizio ripresa il portiere rossoverde non è però reattivo, come la difesa in generale, sulla conclusione dell’1-0 di Petrelli. La Ternana pareggia con un gran sinistro di Ferrante (servito dall’appena entrato e tesserato Pettinari), poi prova a vincerla, ma è pericolosa soltanto con un diagonale di Bianay deviato in angolo.

Tabellino

FORLI’ – TERNANA 1 - 1

FORLI’ (4-3-3): Martelli; Manetti, Pellizzari (1’ st Saporetti L.), Elia, Spinelli; Menarini, De Risio (29’ st Ripani), Franzolini (20’ st Scorza); Macrì (20’ st Saporetti S.), Petrelli (33’ st Manuzzi), Farinelli. A disp.: Calvani, Veliaj, Mandrelli, Valentini, Giovannini, Cavallini, Graziani, Coveri. All.: Miramari.

TERNANA (3-4-1-2): D’Alterio; Meccariello (13’ st Bianay), Capuano, Martella; Donati, Vallocchia, Tripi (13’ st Garetto), Nrecka; Orellana (33’ st Romeo); Leonardi (13’ st Pettinari), Ferrante (33’ st Brignola). A disp.: Vitali, Morlupo, Loiacono, McJannet, Valenti, Durmush, Proietti. All.: Liverani.

ARBITRO: Nigro di Prato.

Marcatori: 4’ st Petrelli, 13’ st Ferrante

Ammoniti: Macrì, Franzolini

Recupero: 1 - 7

Angoli: 3 - 6

Spettatori: 1.281 di cui 258 ospiti.

di Augusto Austeri