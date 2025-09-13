Forlì, un altro osso duro: arriva il Gubbio. Miramari: "Dobbiamo fare il salto di qualità"

Forlì alla prova del Gubbio. Ridotte all’obbedienza Ravenna e Samb, i biancorossi non vogliono fermarsi e adesso meditano di ammansire anche ‘Frate Lupo’ – oggi (ore 17.30) al ‘Morgagni’, con diretta su Sky Sport 252 e Now – per balzare in vetta alla classifica. Almeno per una notte. Già, perché hai visto mai che domani, nel lunch match del ‘Mocca’, la meglio gioventù zebrata riesca nell’impresa di far imbizzarrire il Cavallino aretino, capolista a +3 sulla Romagna da bere? Sarebbe... tutto molto bello.

"Veniamo da tre buone prestazioni, in cui potevamo fare 0 punti piuttosto che 9: ne abbiamo raccolti 6, ma non abbiamo ancora compiuto quel salto di qualità che può assestarci in una posizione più serena a livello di gioco", scandisce Alessandro Miramari. Che mette a fuoco l’undici di Mimmo Di Carlo, "imbottito di giocatori di grande qualità, molto bravi sulle palle da fermo grazie a un ottimo battitore. Una squadra che ha forza e talento. Non diversissima, però, dalle altre che finora abbiamo affrontato".

Poi il mister osserva: "Questo è un campionato in cui puoi soffrire per 20’ e successivamente dominare per altri 20’, ma non c’è una chiave di volta. Sono momenti della partita". Freschezza contro esperienza: è uno dei temi sul tavolo di confronto. Da un lato i romagnoli (età media 23,8 anni), infarciti di neofiti della categoria; dall’altro gli umbri (26,1) dei volponi Signorini, Fazzi, Bruscagin, Carraro, Saber, La Mantia e chi più ne ha più ne metta.

Il vate felsineo, però, non teme il gap di know-how a vantaggio degli eugubini e ostenta la proverbiale sicurezza: "L’età anagrafica non conta, ognuno ha l’età che vuole. L’importante è ciò che si fa in campo". Che partita sarà? "Semi-aperta – sostiene Miramari –, mettiamola così. Di certo, per indole, il Gubbio non verrà all’arrembaggio, anzi manterrà l’equilibrio e concederà pochi spazi dietro. Quindi mi aspetto un match, ribadisco, solo parzialmente a viso aperto".

Nel mentre, stanno tutti bene in casa biancorossa, compreso De Risio che continua il proprio percorso di ricondizionamento atletico. Il centrocampista ex Monopoli "è tornato a disposizione, ma difficilmente sarà utilizzato: non avrebbe senso rischiarlo". Ergo, solo panchina. Possibili novità di formazione rispetto alla squadra che in 7’ di furore agonistico fece l’impresa al ‘Sambodromo’: "Potremmo cambiare qualcosina, abbiamo delle idee...", chiosa criptico Miramari.

Allora, azzardiamo Coveri dal 1’ nel tridente d'attacco, con Farinelli abbassato sulla linea dei centrocampisti e Petrelli riportato al centro del villaggio. Scalpita anche Ripani. Al ‘Morgagni’ fischierà Giorgio Bozzetto della sezione di Bergamo, coadiuvato dagli assistenti Paolo Di Carlo di Pescara e Silvia Scipione di Firenze; quarto ufficiale: Gianluca Renzi di Pesaro; operatore Fvs: Andrea Mastrosimone di Rimini.

Il probabile 11 (4-3-3): Martelli; Manetti, L. Saporetti, Elia, Cavallini; Macrì, Menarini, Farinelli; S. Saporetti, Petrelli, Coveri.