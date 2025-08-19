Forlì, un pieno di fiducia a Verona. Dalla Coppa la spinta per Arezzo

Una notevole dose di fiducia per il Forlì prima di iniziare il campionato. La bella vittoria, per 2-3, domenica sul campo della Virtus Verona ha riacceso i tifosi e la luce in casa biancorossa dopo un’estate con qualche ombra. La rinuncia al trequartista Damiano Rinaldini, in procinto di trasferirsi a Prato, assieme all’infortunio di capitan Riccardo Gaiola, out per diversi mesi per il crac al ginocchio, unite alla lungodegenza della torre difensiva Stefano Pellizzari, out per un malanno a un ginocchio (ma ormai pronto), avevano iniziato a insinuare qualche dubbio nella tifoseria biancorossa. Il tutto accentuato dallo 0-3 subito dal Legnago Salus e dal risultato a occhiali con l’Ancona, entrambe prossime al campionato di serie D.

La bacchetta magica di mister Alessandro Miramari, invece, ha svelato un Forlì già ben impostato nel primo turno della Coppa Italia di C, capace di colpire col tridente Farinelli-Petrelli-Macrì la pur solida squadra di mister Fresco, assicurandosi il prossimo match di coppa con l’Arzignano Valchiampo, impostosi 2-1 sulla Triestina, match che si giocherà allo stadio Morgagni a fine ottobre.

Sul campo veneto la squadra ha mostrato progressi incoraggianti a pochi giorni dall’atteso esordio di venerdì nella partita, sulla carta, più difficile di tutte nella tana dell’Arezzo che, dopo aver battuto in amichevole il Napoli campione d’Italia 2-0, ha centrato il passaggio del turno di coppa superando il Bra (2-1).

Come poi confermato dall’allenatore bolognese, il mercato è ancora al centro dell’attenzione per completare la rosa biancorossa. Si è tuttora alla ricerca di una pedina per guarnire il centrocampo. Dopo il recente arrivo del ventenne Diego Ripani, dalla Juventus Next Gen, l’intenzione infatti è quella di innervare il nevralgico reparto e scartata l’ipotesi Boccia, per qualche giorno in prova coi galletti, potrebbe essere in arrivo un figlio d’arte: Matteo Manfredonia (babbo Lionello è stato stopper di Juventus, Lazio, Roma e Nazionale). Mediano, classe 2004, è reduce da un’annata giocata a buon livello in serie C con la Clodiense fatta di 37 partite con una rete.

L’altro profilo verso il quale sono puntati i riflettori del Forlì è quello di un difensore centrale. E proprio nelle ultime ore radio mercato spiffera dell’ipotesi di un possibile ritorno di Mirko Drudi che, dopo i due match di Conference League con La Fiorita di San Marino, potrebbe tornare ad apporre il suo nome sull’armadietto dello spogliatoio del Morgagni.

Frattanto proseguono a buon ritmo i lavori per l’adeguamento dello stadio. In questi giorni, infatti, si stanno montando i seggiolini nella gradinata mentre è in pratica completato il parcheggio ospiti di via Campo di Marte adiacente al Federale/Ortali. Tra il 25 e il 26, poi, è prevista la realizzazione dei tornelli per l’entrata dei tifosi ospiti. L’obbiettivo, com’è ben risaputo, è quello di disputare nell’impianto forlivese il derby ‘Vecchia Romagna’, della seconda giornata col Ravenna calendariato per la serata di lunedì 1 settembre alle 20.30, risparmiandosi la ‘trasferta’ a Caldiero. Infine, stasera alle 21 presentazione della squadra alla Rocca di Caterina.