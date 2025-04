Forlì vicino alla promozione in Serie C: 6 punti per il traguardo

L’agognato ritorno in serie C è un traguardo che, col passare delle giornate, il Forlì vede sempre più vicino. Con il promettente +7 maturato domenica scorsa, i tifosi biancorossi cominciano a pregustare l’ora della vittoria. Penna e carta alla mano, a questo punto, con quattro partite ancora da giocare – e 12 punti in palio –, si possono già fare calcoli.

Per centrare l’obiettivo in questa volata finale, al Forlì saranno sufficienti 6 punti: con due vittorie e due sconfitte, ma anche con una vittoria e tre pareggi, i biancorossi sarebbero irraggiungibili anche nel caso di un en plein del Ravenna. La teorica eventualità che la squadra di mister Miramari possa già stappare la fatidica bottiglia di champagne (che sarà bene nascondere sul pullman per non farsi trovare impreparati) c’è fin da questa domenica in casa del Piacenza. Una possibilità che gli allibratori quoteranno come poco probabile ma che non si può escludere a priori. Nel caso, infatti, che Gaiola & Co. allungassero a undici la serie di successi consecutivi espugnando il campo emiliano, occhio a Ravenna-Fiorenzuola. Perché scatti la festa, però, occorre che il Ravenna perda. A quel punto il Forlì sarebbe a +10 a tre turni dalla fine. Con tutte le altre combinazioni di risultati, il verdetto sarebbe rinviato.

Se il distacco restasse inalterato, l’appuntamento decisivo diventerebbe giovedì 17 aprile prima della sosta pasquale, nella partita casalinga con la Pistoiese. Se ci si arrivasse sul +7 a due giornate dalla fine, in quel caso il Forlì non avrebbe più bisogno di attendere il risultato che lo speaker del Morgagni annuncia tradizionalmente alla fine del match: il Ravenna sarà impegnato nella non semplicissima trasferta sul terreno di gioco della Cittadella Vis Modena. Ma in ogni caso i biancorossi sarebbero ormai padroni del loro destino. Se si partisse dal +7, vincendo il 17 aprile i biancorossi chiuderebbero i conti a prescindere. Se pareggiassero o addirittura perdessero, la C sarebbe comunque possibile purché i giallorossi non facciano meglio.

Va detto, comunque, che il prossimo cammino per mister Miramari non è semplice, al cospetto di due club ‘nobili’ (Piacenza e Pistoiese) grazie alle loro passate partecipazioni al campionato di serie A. Dopo la sosta pasquale, resteranno ancora due giornate. Se il Ravenna dovesse recuperare almeno due punti nei prossimi due turni, resterebbe matematicamente vivo. E la penultima tappa diventerebbe quella decisiva: il 27 aprile è previsto un altro derby, con trasferta nella vicina Cattolica sul campo del pericolante San Marino. In contemporanea i giallorossi ospiteranno una squadra d’alta quota come il Lentigione.

Ultimo di quattro possibili match point: nella gara che chiuderà il campionato, il 4 maggio, allo stadio Morgagni arriverà la tranquilla Imolese, con il Ravenna sul terreno di gioco del Progresso. Ad ogni modo, la strada verso la serie C sembra tracciata.