Format social/tv "Palla al centro" compie 10 anni. Da lunedì ripartono le dirette sul canale YouTube

"Palla al centro", format social/televisivo d’approfondimento e commento sul calcio dilettantistico della Toscana con sede in Versilia, festeggia i suoi dieci anni di fila di attività… e per l’occasione “raddoppia”, aggiungendo all’ormai classica puntata settimanale del lunedì sera in diretta ("Monday Room") anche uno speciale mensile ("Special Lab"): il tutto sempre sull’omonimo canale YouTube "Palla al centro TV". I temi trattati vanno dalla Serie D fino alla Terza categoria, con focus specifici sulle versiliesi.

La seguitissima trasmissione (che vanta quasi 400 puntate complessive dopo nove stagioni di messa in onda) è pronta a tornare live già da questo lunedì 8 settembre alle 21 con "Anteprima Palla al centro". Quest’anno il programma, con uno studio tutto nuovo e sempre ospiti diversi ogni settimana, sarà di casa al Consorzio Promozione & Sviluppo Le Bocchette nella zona artigianale/industriale di Camaiore.

Conduce per il 10° anno di fila l’ideatore del format nel 2016: il nostro giornalista Simone Ferro. In regia c’è sempre il videomaker Andrea Ristori. Al “corner social” confermatissima la presenza femminile di Martina Benedetti.

Il programma è una produzione MC26, di Marco Calamari.