Formato: digiuno finito. Cittadella, tre punti d’oro

CITTADELLA 1

CORTICELLA 0

CITTADELLA (3-5-2): De Fazio; Fort, Boccaccini, Sabotic; Manzotti (5’st Teresi), Marchetti, Mandelli, Osuji (44’st Mora), Sardella (11’st Martey); Formato, Sala (28’st Guidone). A disp. Piga, Diletto, Andreotti, Rovatti, Bertani. All. Gori

CORTICELLA (4-3-3): Mezzadri; Alboni, Chmangui (33’st Bonetti), Ribello, Ercolani; Bovo, Lo Giudice, Bezzicheri; Casadei (33’st Ofoasi), Rizzi, Embalo (39’pt Manara). A disp. Malagoli, Brighi, Goffredi, Mion, Manga, Cavallini. All. Nesi

Arbitro: Pandini di Bolzano

Reti: 41’st Formato

Note: ammoniti Manzotti, Boccaccini, Fort, De Fazio, Ribello, Ercolani, Manara

Ha aspettato 70 lunghi giorni, ma Alberto Formato è tornato a fare quello che gli riesce meglio. Il bomber della Cittadella ha interrotto il digiuno col gol nel momento giusto, all’86’ della sfida salvezza col Corticella, decisa dal suo guizzo sottoporta. La sua rete numero 11 in stagione (9 in campionato e 2 in Coppa, non segnava da 15 dicembre sempre a San Damaso nel successo sul Sasso Marconi) vale oro per la squadra di Gori che cancella i 2 ko di fila e sale a 9° posto, allontanando a -5 i bolognesi e aumentando da 2 a 3 punti il margine sulla zona playout. Una gara scorbutica con poche occasioni, in cui la Cittadella (con Sala per Guidone davanti, Mora e Bertani ancora in panchina) ci ha mess mezz’ora per trovare qualche varco. Al 31’ Formato entra in area sulla sinistra e crossa teso, Mezzadri riesce a neutralizzare. Poco dopo sugli sviluppi di un angolo Mandelli prova un sinistro da fuori area ma la conclusione è da dimenticare. Nella ripresa Gori prova a scuotere i suoi cambiando gli under sugli esterni, con Martey e Teresi per Manzotti e Sardella, ma è degli ospiti la prima occasione dopo 10’ quando da un angolo Rizzi anticipa tutti di testa, ma la conclusione è alta. Ci prova anche Sala, che però vanifica un buon spunto dalla sinistra, ritardando il tocco al centro. Così quando lo 0-0 sembra scritto arriva il gol che decide la gara. Sugli sviluppi di un calcio d’angolo la sfera arriva sui piedi di Formato che da posizione ravvicinata spara un missile che manda la palla ad infilarsi sotto la traversa.