Formigine: addii e nuovi arrivi con l'arrivo di Mauro Melotti

È il giorno degli addii in casa Formigine. Il nuovo corso iniziato con l’arrivo del direttore generale Mauro Melotti porta infatti alla chiusura del rapporto con il direttore sportivo Alessandro Ghidini e con il tecnico Francesco Cattani. Una scelta a sorpresa dopo l’ottimo lavoro svolto nella rincorsa che ha portato con un girone di ritorno da zona playoff la squadra verdeblù alla salvezza in Eccellenza con 90’ di anticipo. "La società è stata chiara – spiega Ghidini – comunicando a me, al mio collaboratore Pepe e a mister Cattani che con l’arrivo di Melotti possiamo ritenerci tutti liberi, ma anche arruolabili per il futuro. Io non ho parlato con Melotti ma posso già dirvi che non rimarrò in ogni caso a Formigine. Poi sui tempi e modi di questa decisione che ci ha colto un po’ tutti di sorpresa avrò tempo di parlarne quando mi sarà passata l’amarezza".

Per ora nessuna dichiarazione per Cattani che è impegnato ai Campionati Nazionali Universitari di Ancona con il Cus MoRe. Per la panchina formiginese in pole position c’è Bob Notari, ma è stato sondato anche Francesco Cristiani. Da valutare poi se verrà scelto un ds, per quanto riguarda la rosa dalla prossima settimana inizieranno i colloqui coi giocatori.

Sempre in Eccellenza arrivano altre tre conferme al Terre di Castelli che ha rinnovato con Hajbi, Tzvetkov e Nait.

In Prima categoria, a Fiorano, la coppia Zannoni-Celeste mette a segno i primi colpi di mercato. Dal Colombaro arrivano il centrocampista Gianmarco Cigarini (nella foto) classe 2000 e il difensore centrale Lorenzo Malavasi del 1996. Inoltre, è stato confermato il giovane terzino Brian Kwakye del 2005. Per la Juniores biancorossa confermato l’intero staff tecnico che ha fatto bene la scorsa stagione: Gianluca Santangelo (allenatore), Lorenzo Pagliani (viceallenatore) e Davide Canuri (dirigente accompagnatore).

Come anticipato, mister Fausto Barbanti lascia la Possidiese e sta per firmare col Cavezzo. Colpo in difesa per la Mirandolese con il centrale Willy Notario Aranda (’98) dalla Riese. Il Colombaro ha confermato il portiere Toni e il centrocampista Jacopo Montorsi. In Seconda alla Carpine il volto nuovo è il centrocampista Marcello Lugli (2003) dalla Virtus Mandrio ed ex Riese, l’Ubersetto ha liberato il portiere Nheri e l’attaccante Belba.

Gran colpo della Fox Serra con Dylan Musardo centrocampista classe 2004 ex giovinili del Modena, Terre di Castelli e Pavullo.

Davide Setti