Formigine Calcio: Esonero a Sorpresa per Mister Notari

Da un colpo di scena all’altro, l’estate calcistica del Formigine non è per deboli di cuore. Dopo l’addio da mister Cattani e dal ds Ghidini e la scelta di puntare sul dg Mauro Melotti e su mister Bob Notari, lunedì sera dopo cena è arrivata, come un fulmine a ciel sereno, la chiusura del rapporto col nuovo tecnico, annunciato appena 15 giorni prima. "Il Formigine – si legge nella nota – preso atto del fatto di non essere in grado di soddisfare le esigenze e la professionalità indiscussa del mister Notari ha deciso di interrompere il rapporto per permettere a lui di valutare altre situazioni più adeguate per il suo futuro. Il Formigine augura a Notari buona fortuna per il proseguimento della sua carriera da allenatore". Un esonero che ha lasciato sorpreso lo stesso Notari, che era stato scelto dalla società verdeblù per il nuovo progetto e che ora, con tutte le panchine di Eccellenza e D impegnate, dovrà restare alla finestra, anche se in queste ultime ore Notari è stato accostato anche alla panchina del Carpi Primavera, per la quale dopo un sondaggio con Apolloni è uscito il nome anche di mister Piscina. "Mi dispiace molto per questa decisione delle società, perché con un po’ di sacrificio si potevano fare le cose fatte bene", le uniche parole che Notari ieri ha voluto rilasciare. Per la sostituzione possibile una scelta a sorpresa, con i nomi di Mezzetti e Cristiani che hanno perso quota nelle ultime ore. Intanto nella rosa verdeblù saranno annunciate entro domani le prime 7-8 conferme fra cui quella di Stanco, più l’innesto di Sejdiraj in difesa dalla Cdr.

d.s.