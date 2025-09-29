Forte all’ultimo respiro. Gol partita di Imbrenda

forte dei marmi

FORTE DEI MARMI: Barsottini, Credendino (35’ pt Deda), Sapienza (17’ st M. Mengali), Del Soldato (35’ pt Seriani), Zambarda, Lossi (19’ st Vaira), Colombi, N. Papi (30’ st Bigini), F. Mengali, M. Papi, Imbrenda. (A diposizione: Calò, Gentile, Alberti, Adami). All. Y. Papi.

SETTIMELLO: Marchi, Mina (21’ st Nencini), Gori, Giusti, Testaguzza, Dinna, Becattini, Tham Mame, Rocco, Liberati (36’ st Licciardello), Cavicchi (21’ st Fiumi). (A disposizione: Cecconi, Varago, Lombardi, Colzi, Caputo, Baldi).

All. Giannini.

Arbitro: Mathia Bragazzi di Carrara (assistenti di linea Elena Trandetti di Pontedera e Matteo Puvia di Carrara).

Reti: 13’pt Cavicchi (S), 42’ pt M. Papi (F);

43’ st Imbrenda (F).

Note: espulso Zambarda (F) al 44’ st; ammoniti Imbrenda (F), Testaguzza (S) e Rocco (S); angoli 8-0 per il Forte; recupero 1’ pt e 5’ st.

FORTE DEI MARMI – Successo in rimonta al cardiopalma (con gol-partita a 2 minuti dal 90’) per il Forte dei Marmi che rimanda a casa battuto il Settimello dopo una gara nella quale gli squali di Yuri Papi sono andati sotto (su proprio errore) come già accaduto in tutte le ultime partite giocate. Insomma questo Forte deve prendere uno schiaffo prima di reagire. Poi però lo fa bene, trascinato dalla qualità del solito Mattia Papi: il suo numero 10, e fratello minore dell’allenatore, segna il pareggio poco prima dell’intervallo. Per lui sono già 4 i gol segnati nelle ultime tre partite fra campionato e coppa. Nella ripresa poi il Forte dei Marmi gioca praticamente ad una porta, quella difesa da Marchi. Il Settimello è alle corde ma pare resistere, tenendo il pareggio 1-1. Alla fine allo stadio “Necchi-Balloni“ decide ’Leo’ Imbrenda di testa su sponda aerea del subentrato classe 2008 Matteo Mengali su cross di Zambarda (che poi finirà espulso, lasciando il Forte in 10 contro 11 solo nel recupero).