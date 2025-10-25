Forte contro Pietrasanta. Super derby Promozione

Il derbyssimo della Versilia storica nel campionato di Promozione si gioca oggi, in anticipo, con fischio d’inizio alle 15.30 al “Necchi-Balloni“ di Forte dei Marmi. È una sfida che mette in palio più dei 3 punti: la sana rivalità tra le società (pur amiche a livello dirigenziale) di Forte" e Pietrasanta aumenta il carico di una partita “non come le altre“ e che fra l’altro è anche uno scontro diretto nella lotta al vertice. Di fronte in quest’ultimo sabato di ottobre due delle squadre meglio attrezzate del torneo. Arbitrerà Livio Iacobellis di Pisa, coadiuvato dagli assistenti Stefano Dore di Pisa e Giulio Sanzò di Lucca. I precedenti della scorsa stagione strizzano l’occhio ai pietrasantini che vinsero l’andata di campionato 2-1 al Forte (con doppietta di Alessandro Remedi) e poi si ripeterono nella semifinale playoff del girone 1-0 al Comunale “XIX Settembre“ (gol-partita di Da Prato) mentre fu pareggio nel ritorno di campionato (con reti di Laucci per i biancocelesti e di Tedeschi per gli ospiti fortemarmini). Ma vediamo come arrivano le due squadre a questo big-match odierno... molto equilibrato.

Qui Forte dei Marmi. Ci arrivano non al meglio gli squali al derby col Pietrasanta avendo fuori un big come Zambarda: per lui circa un mese di stop causa infortunio al ginocchio. Ai box anche Gentile, fuori sino a fine novembre per la rottura del metatarso patita in allenamento. Da valutare poi ci sono Mattia Papi ed il grande ex Federico Mengali, entrambi non al meglio. Ieri ha firmato il centrocampista Luca Bonini (2003 ex Massese). Probabile formazione (3-5-2): 1 Barsottini; 6 Lossi (C), 5 Vaira, 3 Sapienza; 2 Credendino, 8 Del Soldato, 4 J. Bigini (Seriani), 10 M. Papi (N. Papi), 11 Colombi (2007); 7 Tedeschi, 9 Imbrenda (F. Mengali). All. Y. Papi.

Qui Pietrasanta. Il dubbio è tutto sulle condizioni del fantasista Mirco Ricci: dalla risonanza è emerso che non ha nulla di grave... e oggi potrebbe partire dall’inizio. Se gioca lui sarà 4-2-3-1. Altrimenti ancora 4-4-2. In difesa torna Laurini dopo i ben quattro turni di squalifica. Probabile formazione (4-4-2): 1 Gega; 2 Laurini, 6 Laucci, 5 Bartoli (Da Prato), 3 Della Pina; 7 Szabo, 4 Granaiola, 8 Aquilante, 10 Sacchelli (2006); 9 A. Remedi (C), 11 G. Ceciarini (M. Ricci). All. Tocchini.

Simone Ferro