Forte: "Rappresentative con uno staff di qualità. L’obiettivo? Avversari forti ma puntiamo in alto"

Molte novità nell’ambito delle Rappresentative provinciali Allievi e Giovanissimi in vista della Coppa Marco Orlandi che, come da tradizione, avrà inizio nel mese di marzo per concludersi a fine maggio. La nostra provincia sarà presente in entrambe le competizioni. "La novità principale – sottolinea il delegato Figc della provincia di Siena Carlo Forte (nella foto) – è costituita dal nuovo staff che si appresta a guidare le due rappresentative. Valentino Vaselli sarà il responsabile tecnico selezionatore delle categorie giovanili, insieme al suo team di tecnici composto da Luca Montagnani (Giovanissimi) e Antonio Raffaele Tozzi (Allievi). Il livello è di assoluta eccellenza, facendo parte tutti e tre i tecnici dell’area di sviluppo territoriale per il settore giovanile. Il gruppo di lavoro comprende anche il dirigente selezionatore Maurizio Mecacci ed i collaboratori Duccio Bellaccini, Luciano Pieri, Gianni Pallari, Maurizio Amidei e Massimo Matera. In più abbiamo nella nostra squadra il preparatore dei portieri Davide Biancalani".

I primi appuntamenti? "Abbiamo iniziato il 18 febbraio con il raduno dei ragazzi Under 14 (Giovanissimi) mentre ieri c’è stato il raduno degli Under 16 (Allievi), sempre a Ponte a Bozzone. Seguiranno tre momenti, nel mese di marzo, in cui entrambe le rappresentative disputeranno incontri amichevoli con tre compagini di pari età della nostra provincia. Il 26 marzo inizierà la Coppa Marco Orlandi".

Il calendario delle partite? "Le dieci rappresentative provinciali saranno divise in due gironi: il nostro comprenderà Firenze (contro cui giocheremo in casa il 26 marzo), Prato (in trasferta il 9 aprile), Grosseto (in casa il 23 aprile) ed infine Arezzo (in trasferta il 7 maggio). Successivamente le prime due dei due gironi si giocheranno le semifinali e la finale".

Selezionatori al lavoro da tempo… "Sì, è da gennaio che sono ogni fine settimana a giro per la provincia per scoprire i nuovi talenti in queste due categorie: per ora sono 33 per categoria i ragazzi sotto osservazione, ma presto saranno scelti i 22 che parteciperanno al Torneo. C’è grande entusiasmo, anche perché Vaselli usa metodi di allenamento e preparazione ispirati a quelli in voga nel settore professionistico".

Prospettive per le due rappresentative senesi? "Stiamo lavorando per ottenere risultati più che lusinghieri, pur considerando che ad esempio la provincia di Firenze ha un bacino d’utenza in cui pescare i propri ragazzi nettamente maggiore. Ringraziamo le società sportive del Senese che collaborano con noi per far vivere un’esperienza importante e particolare a tutti i ragazzi. Da sottolineare l’importante ruolo che in questo percorso svolgeranno anche gli arbitri della sezione Aia di Siena ed il personale delle sezioni provinciali della Croce Rossa nel garantire la sicurezza sanitaria su tutti i campi da gioco".

Giuseppe Stefanachi