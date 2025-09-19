Acquista il giornale
Forte ribalta Montignoso. Gli squali avanti in Coppa

La formazione di Yuri Papi si è imposta 2-1 in rimonta al ‘Buon Riposo’ di Pozzi

di SIMONE FERRO
19 settembre 2025
L’undici iniziale del Forte dei Marmi scelto dal tecnico Yuri Papi per la decisiva partita di Coppa contro il Montignoso allo stadio di Seravezza

L'undici iniziale del Forte dei Marmi scelto dal tecnico Yuri Papi per la decisiva partita di Coppa contro il Montignoso allo stadio di Seravezza

Forte dei Marmi

2

Montignoso

1

FORTE DEI MARMI (3-4-1-2): Barsottini; Credendino (30’ st Gentile), Zambarda, Deda; Colombi (15’ st Tedeschi, 38’ st Lossi), Del Soldato (21’ st N. Papi), Seriani, Botrugno; M. Papi; F. Mengali, Imbrenda (21’ st M. Mengali). (A disposizione: Calò, Alberti, Adami). All. Yuri Papi.

MONTIGNOSO (4-3-3): Tognoni; Di Benedetti, De Angeli, Vannucci, Antonelli; Donati (40’ st Ceesay), Conti, Piscopo (31’ st Landucci); Lorenzini (20’ st Del Padrone, 26’ st F. Biagini), Bertuccelli, Della Pina (27’ st Bologna). (A disposizione: Rustighi, Gorreri, Bonni, Bonuccelli). All. Gabriele Ricci.

Arbitro: Agabiti di Livorno (assistenti di linea Corcione di Pisa e Caponi di Empoli).

Reti: 19’ pt Bertuccelli (M); 5’ st M. Papi (F), 29’ st M. Papi (F).

Note: ammoniti Barsottini (F), Zambarda (F), Della Pina (M) e F. Biagini (M); angoli 13-2 per il Forte; recupero 3’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi (di fronte ad un bel pubblico) il Forte dei Marmi mercoledì sera nel posticipo di Coppa Toscana di Promozione ha battuto 2-1 in rimonta il Montignoso in gara-3 del triangolare valevole per il primo turno, accedendo così agli ottavi di finale del torneo. Protagonista il centrocampista massese degli squali Mattia Papi, autore di una doppietta, che ha permesso alla sua squadra di ribaltare l’iniziale svantaggio firmato dal solito bomber ‘Beppe’ Bertuccelli per i montignosini da corner. Infortuni (da valutare) per Del Padrone e Tedeschi subito dopo essere subentrati.

