Forte ribalta Montignoso. Gli squali avanti in Coppa

Forte dei Marmi

2

Montignoso

1

FORTE DEI MARMI (3-4-1-2): Barsottini; Credendino (30’ st Gentile), Zambarda, Deda; Colombi (15’ st Tedeschi, 38’ st Lossi), Del Soldato (21’ st N. Papi), Seriani, Botrugno; M. Papi; F. Mengali, Imbrenda (21’ st M. Mengali). (A disposizione: Calò, Alberti, Adami). All. Yuri Papi.

MONTIGNOSO (4-3-3): Tognoni; Di Benedetti, De Angeli, Vannucci, Antonelli; Donati (40’ st Ceesay), Conti, Piscopo (31’ st Landucci); Lorenzini (20’ st Del Padrone, 26’ st F. Biagini), Bertuccelli, Della Pina (27’ st Bologna). (A disposizione: Rustighi, Gorreri, Bonni, Bonuccelli). All. Gabriele Ricci.

Arbitro: Agabiti di Livorno (assistenti di linea Corcione di Pisa e Caponi di Empoli).

Reti: 19’ pt Bertuccelli (M); 5’ st M. Papi (F), 29’ st M. Papi (F).

Note: ammoniti Barsottini (F), Zambarda (F), Della Pina (M) e F. Biagini (M); angoli 13-2 per il Forte; recupero 3’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Sul sintetico del “Buon Riposo“ di Pozzi (di fronte ad un bel pubblico) il Forte dei Marmi mercoledì sera nel posticipo di Coppa Toscana di Promozione ha battuto 2-1 in rimonta il Montignoso in gara-3 del triangolare valevole per il primo turno, accedendo così agli ottavi di finale del torneo. Protagonista il centrocampista massese degli squali Mattia Papi, autore di una doppietta, che ha permesso alla sua squadra di ribaltare l’iniziale svantaggio firmato dal solito bomber ‘Beppe’ Bertuccelli per i montignosini da corner. Infortuni (da valutare) per Del Padrone e Tedeschi subito dopo essere subentrati.