Forte Settebello con il Sarzana

FORTE DEI MARMI – Neanche le fatiche di Champions fermano il Centro Porsche Forte dei Marmi che batte (7-2, primo tempo 2-1) il Sarzana con una prova in crescendo. Iniziano forte i padroni di casa che impegnano Corona con Ambrosio (1’) e lo superano con un rasoterra di Gil dal limite al 2’. Il Sarzana riordina le idee e pareggia con un tiro da posizione angolata (5’). E’ il momento migliore degli ospiti che vanno vicini al vantaggio con un tiro al volo di De Rinaldis parato (7’). Progressivamente la squadra di Bertolucci riprende il controllo del gioco. Al 15’ contropiede di Olmos parato e al 16’ Compagno riceve palla da Rossi e batte Corona. Al 17’ viene espulso Olmos, il tiro diretto di Ambrosio colpisce la traversa e in inferiorità numerica Corona salva tre volte la propria porta. Al 1’ della ripresa Ipinazar serve Rossi in area che segna il 3-1. Al 12’ il Sarzana accorcia con Garcia che su tiro diretto prima colpisce il palo e poi batte Gnata. La squadra di Bertolucci invece di accusare il colpo accelera in maniera impressionante e chiude la partita in poco più di un minuto. Al 16’ Ambrosio sfrutta la superiorità numerica dopo il tiro diretto di Compagno parato. 25“ dopo ancora Ambrosio insacca il 5-2. Non è finita: al 17’ è Compagno a fare centro con un tiro teso da fuori ed è ancora Ambrosio a chiudere le realizzazioni insaccando il 7-2 con una conclusione dal limite. La squadra di Bertolucci fornisce una prova di notevole spessore.

G.A.