Fortino Seravezza. Un’altra vittoria. In casa 5 su 5

SERAVEZZA2FOLLONICA GAVORRANO1

SERAVEZZA (4-3-3): Lagomarsini; Pucci, Bajic, Mannucci, Pani; Bedini, Muhic, Fabri (43’ st M. Tognoni); Vanzulli (25’ st Cini), Fontanarosa (17’ st Spatari), Lepri (14’ st Sforzi). (A disp.: Azioni, R. Tognoni, Piccioli, Fiore, Cupani). All. Masitto.

FOLLONICA GAVORRANO (4-3-3): Pacini; Crasta (1’ st Pascicani), Matteucci, Bernardini, Ferretti; Remedi (36’ st Maurizi), Marino (36’ st Bianchi), Proietti; Giordani (17’ st Maltoni), Mutton, Bellini. (A disp.: Poggiolini, Bucci, Pimpinelli, Mignani, Arrighi). All. Baiano.

Arbitro: Dumitrascu di Nichelino (assistenti De Candia e Palermo di Bari).

Reti: 13’ pt Pani (S); 30’ st Bellini (FG), 34’ Spatari (S).

Note: ammoniti Marino (FG), Bedini (S), Pani (S), Matteucci (FG), Mannucci (S) e Bellini (FG); calci d’angolo 4-1 per il Follonica Gavorrano; recupero 1’ pt e 5’ st.

SERAVEZZA – Cala il pokerissimo sul sintetico tappeto verde del “Buon Riposo“ il Seravezza, tornato come nei migliori tempi vangioniani a rendere il proprio stadio un fortino inespugnabile, dove ogni avversario in questo primo scorcio di campionato ci sta lasciando la ghirba. In casa i verdazzurri hanno fatto 5 vittorie su 5 (tutte di misura) nel girone E di Serie D, dove ora sono terzi da soli a -1 dalla seconda Siena e sempre a -3 dalla capolista Grosseto (che, guarda caso, la sua unica sconfitta in questo campionato l’ha rimediata proprio in quel di Pozzi, alla 1ª giornata). E c’è tanto di mister Cristiano Masitto anche in questo quinto successo interno di fila, con lettura tattica ottimale e soprattutto cambi azzeccatissimi.

La sfida era delicata assai, vista la situazione del Follonica Gavorrano (squadra forte a nomi... ma che con ieri è ferma a 2 punti fatti nelle ultime 7 giornate!). Il Seravezza però ha approcciato bene il match, creando fin da subito occasioni e sviluppando il gioco sulla tambureggiante catena di sinistra... formata dalla mezz’ala Fabri e dall’attaccante esterno Lepri (per altro ex di turno): sono loro due, con le loro capacità di spostar velocemente palla, saltar l’uomo e creare superiorità numerica, a dare i maggior grattacapi alla un po’ statica difesa ospite. Il gol stappa-partita però giunge da palla inattiva, al 13’: punizione da sinistra di Lepri che col destro pennella sulla testa del 2006 Vanzulli, la cui inzuccata colpisce in pieno la traversa... ma sul proseguo dell’azione in mischia ecco sbucare la meravigliosa rovesciata di Pani che fa 1-0. Lo stesso Pani poi un quarto d’ora dopo salverà (esultando, giustamente, come se avesse segnato un altro gol) sul tentativo sottoporta di Mutton. Nella ripresa i minerari di ’Ciccio’ Baiano (la cui panchina adesso è a serio rischio) partono meglio e danno pensieri alla retroguardia versiliese. Ma la chance più ghiotta cel’ha il Seravezza col 2006 Fontanarosa che cestina l’invito di Vanzulli. Così ecco l’1-1 del grande ex Bellini su punizione dal limite. Ma il pari dura pochissimo perché Pacini respinge corto e centrale sulla bordata di Bedini e Spatari è lesto ad insaccare. Vittoria dedicata a "Domè" Conti e a capitan Lagomarsini.

Simone Ferro