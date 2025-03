Fortis cerca punti pesanti. La Lastrigiana fa sul serio

Oggi al "Romanelli" alle 14,30, per la 26ª giornata nel girone B si gioca Fortis Juventus-Lastrigiana. Scontro diretto salvezza per i biancoverdi di Claudio Morandi che mirano a incamerare altri punti utili per tenere a debita distanza l’attuale fanalino di coda Sinalunghese che domani ad Anghiari non avrà vita facile. Dall’altra sponda, la Lastrigiana di Gambadori invece vorrà incamerare punti necessari per stare alla larga dalla zona calda, distante 7 punti. Per gli ospiti la trasferta di Borgo San Lorenzo per Gambadori & C. diventa fondamentale per il prosieguo della stagione.

Le ultime sulle formazioni. Nella Fortis c’è il difensore Gurioli che non ci sarà in quanto non ha ancora smaltito i postumi di un infortunio. Inoltre, è ventilata anche la possibile assenza del centrocampista Pieri. Per il resto solito schieramento di sempre con Masini e Di Gaudio punti di riferimento in attacco. Nella Lastrigiana non ci saranno gli squalificati Mosti Falcone e Piccione, con le condizioni fisiche del difensore Canali e dell’attaccante Romei da valutare prima della gara. Pe il resto, solito schieramento con gli attaccanti Bibaj, Palaj e Sarti pronti a fare la loro parte. Ricordiamo che nella gara di andata prevalse la squadra di Gambadori per 1-0 grazie alla rete di Palaj. Infine, arbitra Frangella di Paola, coadiuvato da Gambini di Pontedera e da De Matteis di Empoli.

Giovanni Puleri