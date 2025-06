Fortis Juventus Borgo San Lorenzo: Cosimo Santini nuovo vicepresidente e rilancio del settore giovanile

Inizia il nuovo corso della Fortis Juventus di Borgo San Lorenzo con importanti novità nello staff direttivo e tecnico. Sono appassionati, tifosi e imprenditori borghigiani i nuovi membri del Consiglio della società sportiva, un rinnovamento voluto per ridare entusiasmo alla centenaria realtà. A seguito di assemblea la segreteria del blasonato sodalizio bianco verde ha ufficializzato le prime importanti novità con un comunicato: "Vicepresidente è stato eletto l’imprenditore borghigiano Cosimo Santini. La volontà dichiarata in assemblea è quella di rilanciare il settore giovanile, la scuola calcio, gli Juniores e la Prima squadra; di riaprire e sistemare lo stadio Romanelli. Tante iniziative anche in collaborazione con altre società di Borgo e dintorni. A breve saranno rese note le altre cariche del Consiglio e lo staff tecnico della prossima stagione. L’Assemblea ha già ratificato i nuovi consiglieri e soci, oltre alle dimissioni del vicepresidente e al progressivo disimpegno del presidente".

"Ho deciso d’impegnarmi nella Fortis - afferma il nuovo vicepresidente Santini - perché questa società è la storia del nostro paese. Con me ci sono persone che dei colori bianco verdi hanno fatto la storia. Insieme, grazie al lavoro di tutti, ricostruiremo qualcosa d’importante. Non sarà facile, ma uniti potremo farlo". Previsto l’ampliamento della collaborazione con la Fcd Borgo San Lorenzo che gestirà in autonomia il Settore Giovanile e la Scuola Calcio per un totale di circa 300 ragazzi.

F. Que.