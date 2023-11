Fortis, Magera ora sorride: "Era un momento delicato"

Fortissimamente Fortis, ovvero la migliore Fortis Juventus della stagione. Non poteva essere altrimenti per la squadra allenata da Nicola Magera (nella foto) per uscire con i tre punti dallo ’Zanchi’ di Anghiari a spese della Baldaccio Bruni. Risultato che fa davvero classifica e anche tanto morale. Fortis che torna a sorridere in trasferta dopo il primo successo ottenuto il 29 ottobre scorso sul campo di Asta Taverne. Se alla sua squadra il tecnico biancoverde aveva chiesto certezze, ebbene sì l’ha travate con una prestazione "super" .

"Sono tre punti importanti in un momento delicato della stagione – puntualizza Magera – Una bella soddisfazione dopo un periodo iniziale non facile dovuto a tanti infortuni, tutti concentrati nel reparto difensivo che non ci ha permesso di esprimerci al meglio. Con l’inserimento di Salvadori, elemento di esperienza siamo cresciuti, e in sette partite abbiamo messo in cascina 10 punti. Con il recupero ad Anghiari di Marucelli si è migliorato molto anche sul davanti con il gol di Serotti e i due di Oitana. Quest’ultimo si è sbloccato, spero che sia la chiave di volta per questo bomber che in alcune partite non è stato fortunato".

Con l’infortunio di Donatini, ci saranno inserimenti di mercato per il centrocampo?

"Aver perso in quel reparto un giocatore come Donatini, che poteva darci un qualcosa in più di qualità, ci ha spiazzati. Abbiamo provato alcune alternative: ci manca un elemento delle sue qualità. Le idee ci sono, la società ci sta lavorando, vedremo cosa offre il mercato".

Sabato l’anticipo del derby con la Rufina: che gara si prospetta?

"Dobbiamo confermare i progressi espressi contro la Baldaccio. Il derby è sempre una partita importante per la classifica: tenerli a distanza sarebbe un buon risultato".

Giovanni Puleri