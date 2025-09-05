Fortis punta alla riscossa: "Pronti per la nostra parte"

La Fortis Juventus è pronta a ripartire. Dopo la retrocessione, la società del presidente Cosimo Santini ha deciso di lasciarsi alle spalle le incertezze e guardare al futuro con ottimismo. Affidata al nuovo tecnico Maurizio Ridolfi e al ds Emanuele Viviano, la squadra è stata completamente ricostruita con un mix di giocatori esperti e giovani promettenti. Le prime amichevoli sono state incoraggianti, dimostrando che l’ambiente ha ritrovato la serenità. L’esordio ufficiale domenica in Coppa Italia, sul campo del San Piero a Sieve. Questo match segnerà l’inizio di una nuova stagione per una Fortis Juventus pronta a lottare per tornare prima possibile a competere ai massimi livelli.

"Siamo pronti a fare la nostra parte – precisa l’allenatore Maurizio Ridolfi (nella foto) – Il derby col San Piero a Sieve ci darà l’opportunità di mettere a punto i meccanismi di gioco, in vista dell’esordio in campionato tra una settimana a Ronta (la ’casa’ provvisoria a causa dei lavori al ’Romanelli’), contro il Pietrasanta, una delle favorite". Intanto il ds Viviano è alla ricerca di un paio di giocatori, tra cui un attaccante che possa sostituire Gabriel Vella, che non fa più parte della Fortis per motivi di lavoro.

La rosa. Portieri: Fiaschi (‘95), Tognoni De Pugi (‘06). Difensori: Bartolini (‘05), Cagnina (‘06), De Luca (‘05), Giannelli (‘93), Giordani (‘96), Marchese (‘04), Paladini (‘05), D. Paoli (‘05), P. Paoli (‘05), Faye Momo (’99). Centrocampisti: Belli (‘07), Cremonini (‘05), Fedi (’06), Legnante (‘06), Macchinelli (‘05), Sitzia (‘03), Vannuzzi (‘06), Veraldi (‘99). Attaccanti: Bertini (‘02), Capetta (‘03), Cicalini (‘02), Giusti (’07), Nicolosi (‘05), Pecchioli (‘05), Faye Moussa (’03). Vice allenatore Ranucci, prep. atletico Landi, prep. portieri Berardicurti, massaggiatore Ferrari, team manager Giannini.

Giovanni Puleri