Fortis-Rufina, che storia. Super derby dopo 33 anni

Con tre anticipi in programma relativi alla 13ª e 15ª giornata del girone A e B, è un sabato calcistico di spessore per il campionato di Eccellenza. Questo è il programma di oggi delle 14,30. Per il girone "B" al "Romanelli" la Fortis Juventus ospita l’Audax Rufina, arbitro Bruni di Siena, coadiuvato da Della Bartola e Santaera di Pisa. Si tratta di un derby dell’alto Mugello molto attraente, che ha sempre il suo fascino, che torna d’attualità dopo l’ultimo affronto della stagione 1989-90.

Una partitissima con la Fortis Juventus di Magera che dopo il successo esterno di Anghiari si presenta al suo pubblico con il morale ricaricato, pronta a sfidare una Rufina che smaltita la delusione per la sconfitta casalinga subita contro la capolista Siena, non starà certo a guardare, vuole tornare a fare punti per la classifica. Per quanto riguarda le formazioni, in casa Fortis che vanta un punto in più in classifica rispetto agli avversari, escludendo i lungo degenti Donatini e Calzolai, con il rientro del difensore Gurioli l’allenatore Magera può disporre di tutto il gruppo. E’ probabile che lo schieramento dei biancoverdi non subirà tanti cambiamenti, è certa con la riconferma sul davanti di Oitana, Serotti e Mearini. Intanto la società del presidente Borselli ha concluso due importanti operazioni di mercato acquistando Alessandro Morozzi (2005 centrocampista) proveniente dal Montevarchi e Lorenzo Costa (1992, attaccante) ex Lastrigiana.

In casa Rufina, i bianconeri di Niccolò Diotaiuti si presentano al completo, pronti a far ripartire la classifica facendo affidamento come sempre sul trio offensivo formato da Bachi, Tanini e Di Vico, con alle loro spalle il sostegno dei centrocampisti Somigli, Falugiani e Maccari. Infine, sempre per questo girone di Eccellenza, oggi si anticipano Siena-Castiglionese arbitro Galligani di Pistoia, mentre per il girone "A" Tuttocuoio-Montespertoli, arbitro Vaggelli di Prato.

Giovanni Puleri