Forza e Coraggio altro ko: "Ci va sempre tutto storto"

"In questa stagione ci va veramente tutto storto". C’è tanta amarezza nelle parole del direttore sportivo della Forza e Coraggio Manuel Arena, nell’analizzare la sconfitta della squadra subita domenica sul campo della terza forza del campionato di Eccellenza Rivasamba, impostosi con un netto 5-1. "Abbiamo iniziato la gara in modo gagliardo spaventando il Rivasamba, poi ci siamo trovati sotto 3-0 in modo clamoroso, con tanto di autorete beffarda – prosegue Arena, domenica a referto come giocatore vista la carenza di calciatori nel team delle Grazie – Non abbiamo mollato un centimetro ed avremmo potuto andare al riposo sul 3-2 viste le grandi occasioni create. Nella ripresa abbiamo riaperto la partita con un gol, poi una decisione dell’arbitro ha permesso al Rivasamba di chiudere i conti". Forza e Coragggio sempre più ultima e staccatissima dalle avversarie, ma non per questo intenzionata a mollare la presa. Le parole di Arena in tal senso sono chiare: "Teniamo alta la testa e domenica proveremo a dare battaglia al Taggia, per prenderci una soddisfazione". Per quanto visto in campo a Sestri Levante, il punteggio comunque è troppo ampio e punisce eccessivamente i graziotti che per larghi tratti del match hanno tenuto validamente testa ai forti avversari sfiorando più volte altri gol con Lorenzini che ha colpito anche un clamoroso palo. Furie rosse che restano così all’ultimo posto in graduatoria sempre più staccate dalle dirette concorrenti: a sole sei giornate dalla conclusione del campionato di Eccellenza appaiono ormai condannate alla retrocessione in Promozione.

A complicare le cose nei giorni scorsi sono arrivate le dimissioni del mister Matteo Gassani, il cui sostituto non è stato ancora scelto. Domenica scorsa all’Andersen di Sestri Levante è sceso in campo come facente funzioni dell’allenatore lo storico dirigente Fabio Arena. Inoltre per l’ennesima volta in questa sfortunata stagione il team delle Grazie era in formazione d’emergenza per l’assenza di numerosi giocatori: a referto solo quattordici tesserati, in panchina come giocatore il direttore sportivo Manuel Arena.

La nota positiva è stata invece l’esordio in maglia rossobianca del neoacquisto Mattia Calzetta giovane portiere, classe 2001, proveniente dal Derthona in serie D e con esperienze anche con a Casale, Seravezza e Lavagnese. Nel prossimo turno la Forza e Coraggio affronterà al ‘Cimma’ di Pagliari il Taggia in un decisivo scontro diretto, dove sarà obbligatorio vincere per temere accesa la fiammella della speranza.

Paolo Gaeta