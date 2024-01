Forza e Coraggio ce la mette tutta. Ma il muro del Genova non cede

Forza e Coraggio

FORZA E CORAGGIO: Cima, Ratti, Mosti, Bigini, Bagnoli, Bernuzzi, Lorenzini, Fall, Frolla, Bertozzi (80’ Braida), Bonini (61’ Lucaccini). (A disp. Costa, Belloni, Capasso, Fredriksson, Calanda). All. Gassani.

GENOVA: Dondero, Pandiscia (58’ Trocino), Giambarresi, Riggio, Maisano F. (46’ Capotos), Tagliavacche, Maresca, Piana, Diakhate (75’ Ottonello), Compagnone, Brunozzi (58’ Tomè). (A disp. Rebora, Boero, Milite, Oliveri, Kovacs). All. Maisano G.

Arbitro: Travaini di Busto Arsizio (assistenti Di Benedetto di Novi Ligure e Maggi della Spezia).

Note: espulso al 68’ Piana.

PAGLIARI – La Forza e Coraggio pareggia 0-0 al ‘Cimma’ di Pagliari con il Genova, interrompendo la sequenza di quattro sconfitte consecutive di cui era reduce. Buona nel complesso la prova del team di Matteo Gassani nella diciassettesima giornata, che però non riesce a vincere e rimane così all’ultimo posto della classifica di Eccellenza. Genovesi che inizialmente partono meglio e al 16’ Cima compie una grande parata su colpo di testa ravvicinato di Brunozzi. Al 21’ ancora Brunozzi è di nuovo pericoloso ma il suo tiro dal limite è salvato sulla linea da Ratti. Due minuti dopo Bertozzi dalla distanza calcia alto di poco. Al 27’ Lorenzini, servito da Bonini, calcia fuori di poco.

Al 45’ provvidenziale respinta di Riggio su tiro-cross di Bagnoli. Al 54’ Fall andato via in contropiede impegna Dondero. Al 68’ genovesi in dieci a causa dell’espulsione per doppia ammonizione di Piana. Al 76’ Cima è attento su incursione di Tomè. All’88’ ancora Tomè impegna l’ottimo Cima. Al 90’ il neoentrato Lucaccini calcia di poco a lato. Inutile il forcing finale dei graziotti alla ricerca dei tre punti: al fischio finale il risultato è ancora inchiodato sullo 0-0. Per la Forza e Coraggio arriva un pareggio che interrompe la serie negativa di risultati ma cambia ben poco una classifica che si fa sempre più complicata.

P.G.