Forza e Coraggio vicina alla resa. Cinque schiaffi dal Rivasamba

Rivasamba

5

Forza e Coraggio

1

RIVASAMBA: Assalino, Lauro, Latin (85’ Gualtieri), Ruffino, Queirolo, Porro, Amato (70’ Linale), Cusato (55’ Bacigalupo), Oliveri, Cirrincione (60’ Bondi), Ferretti (75’ Rovido). (A disp. Figone, Bartolozzi, Del Corso, Baldassare). All. Cesaretti.

FORZA E CORAGGIO: Calzetta, Ratti (75’ Capasso), Belloni (46’ Bagnoli), Fall, Nuredini (60’ Imperatrice), Bernuzzi, Larcombe, Benassi, Frolla, Lorenzini, Bonini. (A disp. Arena M). All. facente funzioni il dirigente Arena F.

Arbitro: Miraglia di Imperia (Chamchi di Savona e Cocco di Genova).

Reti: 5’ e 10’ Oliveri, 15’ Cusato, 69’ Ruffino, 73’ Frolla, 90’ Porro.

SESTRI LEVANTE – Una rimaneggiatissima Forza e Coraggio è travolta per 5-1 dal Rivasamba, terza forza del campionato di Eccellenza. Nel match giocato a Sestri Levante i graziotti si presentano con soli quattordici giocatori con il direttore sportivo Manuel Arena in panchina come calciatore e l’altro dirigente Fabio Arena come facente funzione dell’allenatore, dato che non hanno è stato ancora trovato il sostituito del dimissionario Gassani. Problema che si unisce alla precaria situazione di classifica della compagine delle Grazie, sempre più staccatissima all’ultimo posto ed ormai praticamente condannata alla retrocessione. Inoltre continua l’emergenza formazione essendo le ‘furie rosse’ decimate dalle assenze.

Intanto ieri ha esordito nella Forza e Coraggio un nuovo acquisto il giovane portiere, classe 2001, Mattia Calzetta proveniente dal Derthona in serie D. La cronaca: sblocca il risultato al 5’ Oliveri di testa su cross di Latin. Al 10’ lo stesso Oliveri raddoppia facendo doppietta in mischia. Al 15’ il tris di Cusato che riprende una respinta di Calzetta su precedente tiro di Ferretti. Al 22’ e al 30’ Lorenzini prima in diagonale coglie il palo e poi calcia alto da buona posizione. Al 69’ il poker di Ruffino di testa su corner di Amato. Al 73’ accorcia le distanze Frolla di testa su cross di Lorenzini. Chiude al 90’ Porro che sigla il 5-1 in contropiede.

P.G.