Forza Il Corticella vuole riscattare la beffa

BUDRIO

La partita contro i lombardi del Sant’Angelo rappresenta una sorta di ultima spiaggia per il Mezzolara. In caso di successo, il team di Romulo Togni riuscirebbe a mantenere quantomeno vive le ormai flebili speranze salvezza mentre un risultato negativo rischierebbe di compromettere forse definitivamente la stagione. Penultimo a parimerito con il Borgo San Donnino (che è però da considerare davanti visti gli scontri diretti a favore), il team budriese sta vivendo la stagione più complicata dei suoi vent’anni consecutivi in serie D. Dopo l’eccellente ruolino di tre vittorie nelle prime tre di campionato, il Mezzolara si è sciolto come neve al sole e, nelle successive ventuno gare ufficiali, ha raccolto il magrissimo bottino di sette punti (frutto di altrettanti pareggi). Anche il cambio di allenatore (da Michele Nesi a Romulo Togni) non ha prodotto i frutti sperati visto che il tecnico brasiliano ha raccolto appena cinque pari in dieci partite. Oltre alla sfortuna, a rendere tutto ancor più complicato ci sta pensando il fattore campo.

Nel match odierno, i biancazzurri terranno infatti a battesimo il quinto stadio interno di questa stagione. Dopo il debutto in coppa al ‘Pietro Zucchini’ di Budrio (ancora interessato dai lavori di ristrutturazione che si stanno protraendo) e le partite disputate al ‘Magli’ di Molinella, al ‘Galli’ di Imola e al ‘Filippetti’ di Riale, oggi Malagoli e compagni giocheranno a Bentivoglio: la sfida andrà in scena a porte chiuse poiché lo stadio non è dotato di commissione di pubblico spettacolo.