Forza Maceratese: Spareggio Cruciale per la Promozione in Serie D

"Forza Maceratese, regaliamoci questo sogno chiamato serie D". È quanto scrive in una nota il presidente biancorosso Alberto Crocioni in vista dello spareggio di domani alle 16.30 al Del Conero di Ancona dove la formazione allenata da Matteo Possanzini contenderà alla K Sport Montecchio Gallo la promozione in serie D. "È unica – aggiunge – l’atmosfera che si respira in città per questo evento e aver ricreato, dopo tanti anni, la passione viscerale per questi colori è motivo di orgoglio per la società". Il presidente si rivolge ai tifosi. "La prima cosa che mi aspetto – scrive – è la correttezza sugli spalti, bandiere e sciarpe sì, materiale esplosivo e comportamenti sconsiderati no". E poi si rivolge ai giocatori, anche ricordando quanto accaduto in campionato a Montecchio quando nell’intervallo è stato espulso Mastrippolito e nel finale Possanzini. "Mi attendo concentrazione e concretezza, di non cadere in nervosismi e provocazioni". Alla vigilia dell’ultima giornata di campionato era difficile sperare nello spareggio. "Noi – continua Crocioni – ci abbiamo sempre creduto, anche quando la razionalità indicava il contrario. I nostri ragazzi hanno mostrato una esemplare serietà e costanza verso l’obiettivo. Rispettiamo l’avversario consapevoli della nostra forza, della nostra tradizione e di tutto quello che rappresentiamo indossando questa gloriosa maglia". Il presidente si rivolge a chi in questi giorni ha lavorato in vista di questo appuntamento. "Infine – conclude – un ringraziamento alle Istituzioni che hanno lavorato all’organizzazione di questa importante partita".

La squadra si sta preparando sul campo con l’allenatore Possanzini che dà le ultime indicazioni. Oggi i giocatori sosterranno l’ultima seduta e domani mattina la squadra partirà per Ancona. Oggi si valuteranno le condizioni di Bracciatelli e Del Moro, saranno monitorate anche quelle di Bongelli che comunque ha lavorato assieme ai compagni e questo è un aspetto che fa ben sperare per domani. Si confida che Lucero e Albanesi siano completamente recuperati, di certo anche loro saranno valutati dallo staff ma si pensa che il difensore sarà in campo mentre il fantasista potrebbe essere gettato nella mischia in un secondo momento.

Nella squadra si percepisce un po’ di comprensibile tensione considerando l’importanza della partita e della posta in palio. Sarà una gara in cui i biancorossi dovranno mettere a frutto gli insegnamenti della gara persa a Montecchio che dovrà essere da stimolo per tagliare un traguardo tanto atteso in città.