Fosso Ghiaia di rigore. Alfonsine, primo successo
Prima categoria La Frugesport si impone sulla Nuova Codigorese
Soffrono le formazioni ravennati nel girone F di Prima Categoria mentre il Fosso Ghiaia si esalta nel girone G che guida in codominio col Meldola. Nel girone F arriva la prima vittoria in campionato per l’Only Sport Alfonsine che sabato vince in rimonta il derby al "Brigata Cremona" contro il Cotignola: una sfida lottatissima e terminata 2-1. Alla rete di Donati al 25’ del primo tempo per il Cotignola (più propositivo a inizio gara), i biancoazzurri di casa rispondono con una gran ripresa che ribalta il vantaggio degli ospiti. Prima pareggia Morelli (5’), poi raddoppia il solito D’Amico (15’).
L’altra vittoria ravennate è quella del Frugesport che si impone 2-1 (12’ st Tamburini (F), 33’ st rig. Nadir (F), 36’ st rig. Folegatti) sulla Nuova Codigorese, ottenendo così la prima vittoria in campionato. Tutte sconfitte casalinghe, invece, per le altre formazioni del territorio.
Infatti il Centro Erika cade 0-1 (16’ st Bergossi) per mano dell’Olimpia Quartesana, identico punteggio per il Real Fusignano contro il Copparo: 0-1 per il gol al 9’ pt del bomber Semiao Granado, già a segno 4 volte in campionato. Infine manca ancora la vittoria la Stella Rossa con la Portuense: 2-4 (33’ pt rig. Colombani (P), 44’ pt Frustaglia (P), 6’ st Vallesani (P), 9’ st Bortolotto, 25’ st Colombani (P), 27’ st Innocenti) mentre si Savarna si arrende 0-2 (28’ st Mazzoni, 39’ st Foka Faussi) alla capolista Reno Molinella. In virtù di questi risultati Cotignola e Stella Rossa Casal Borsetti sono in fondo alla classifica con 1 solo punto, ancora alla ricerca della prima vittoria nel torneo.
Nel girone G il Fosso Ghiaia regola 1-0 (11’ pt rig. Frisari) l’Edelweiss al termine di una gara lottata ma portata vittoriosamente a termine e approfitta dell’inopinata sconfitta interna del Savio, battuto 0-3 (46’ pt Cornacchione, 4’ st Bonfieni, 40’ st Roncassaglia) in casa dagli imolesi del Tozzona Pedagna. Savio che termina la gara in dieci per l’espulsione di Casadio e viene scavalcato in vetta anche dal Meldola. Infatti i forlivesi si impongono 2-1 (12’ pt Parabita, 24’ pt Vespi (VF), 25’ st Giunchi) sulla Virtus Faenza.
Ugo Bentivogli
